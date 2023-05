Driessen geeft Ajax opvallende tip: ‘Begrijp niet dat hij niet wordt genoemd’

Valentijn Driessen zou het niet vreemd vinden als Ajax een poging waagt om Wim Jonk los te weken bij FC Volendam. Dat zegt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in de voetbalpodcast Kick-off. Hoewel Jonk zijn contract bij de Palingboeren dit seizoen nog verlengde tot medio 2026, vindt Driessen de 56-jarige Volendammer een prima optie voor de openstaande functie in Amsterdam.

Het nieuws dat Ajax met een buitenlandse trainer bezig is, vindt journalist Mike Verweij niet opvallend. “Dat Ajax zich aan het oriënteren is op een buitenlander, dat geloof ik zonder meer. Want bij Ajax zijn ze zelfs in staat om in de rust van Ajax - Volendam Ruud Brood op te bellen, omdat Schreuder eruit ging. Ajax houdt zeker ook rekening met het scenario dat ze niet doorgaan met John Heitinga. Maar ik heb van Sven Mislintat de verzekering gekregen dat de beslissing over een nieuwe trainer pas na dit seizoen wordt genomen. Dus ik denk dat er heel veel afhangt van de komende vier wedstrijden: wint Heitinga die, is hij volgend seizoen trainer.”

Verweij denkt dat Ajax momenteel verschillende trainers aan het polsen is. “Wij horen links en rechts ook wel wat namen. Dat is heel logisch. Want als je besluit om niet door te gaan met Heitinga, dan ben je laat. Dan hebben mensen, die nu bereid zijn op Ajax te wachten, misschien al een club. Dan moet je ook weer een tijd overbruggen voordat je echt kunt handelen op de transfermarkt.” Verweij kan nog geen concrete namen noemen. “Ik denk alleen dat heel veel mensen gepolst worden.”

Jonk ligt bij Volendam nog vast tot medio 2026.

Later in de podcast komt Driessen met zijn eigen visie op de situatie in Amsterdam. “Ik begrijp niet waarom Wim Jonk niet wordt genoemd bij Ajax, maar dat zal wel weer te maken hebben met het verleden. Dat is wel iemand die het bij Volendam heeft laten zien. Heb je gezien wat die jongen heeft meegemaakt bij Volendam? Die heeft zich staande gehouden in dat wespennest daar en is als winnaar uit de strijd gekomen. Hij had voor Volendam-begrippen een naïef spelidee, maar dat heeft hij aangepast in de winter. Precies op tijd, want daarna zijn ze veel punten gaan pakken. Al zijn ze natuurlijk nog niet veilig.”