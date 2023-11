Drie verdedigers van Oranje afgeschreven voor het EK: ‘Zij kunnen het schudden’

Donderdag, 23 november 2023

Henk Spaan heeft in zijn column in Het Parool de balans opgemaakt bij het Nederlands elftal. De 75-jarige journalist en columnist breekt een lans voor Stefan de Vrij en heeft voor drie andere verdedigers slecht nieuws. Als het aan Spaan ligt gaan Jurriën Timber, Sven Botman en Micky van de Ven niet mee naar het EK in Duitsland.

De Vrij is de speler die Spaan het meest heeft kunnen bekoren tijdens de afgelopen interlandperiode. "Als iemand zich tegen Ierland en Gibraltar in de EK-selectie heeft gespeeld, is het De Vrij. Op zijn lichaamsschijnbeweging heb ik al eerder gewezen", is Spaan lovend.

Bij afwezigheid van een groot aantal verdedigers deed De Vrij zowel tegen Ierland als Gibraltar negentig minuten mee. "Hij kan druk zettende aanvallers gebroken achterlaten met een dansmove die niemand ziet aankomen", klinkt het met een kwinkslag. "Passen kan hij als een middenvelder."

Volgens Spaan zijn alleen Virgil van Dijk en Nathan Aké verzekerd van hun plek in de EK-selectie. "Zelfs Daley Blind is niet zeker van een plekkie in de bus. Sven Botman, Jurriën Timber en Micky van de Ven kunnen het schudden. De Ligt of Geertruida? Zeg het maar."

Dat Spaan de naam van Timber doorstreept heeft zeer waarschijnlijk te maken met zijn blessure. De verdediger van Arsenal is herstellende van een kruisbandkwetsuur en het is maar de vraag of hij op tijd hersteld is voor het Europees kampioenschap.

Spaan denkt verder te weten wie een streepje voor heeft bij de bondscoach. "Geertruida speelt in de Eredivisie dus die is zichtbaarder, zegt Koeman. De Ligt moet minstens de Champions League winnen om gezien te worden. Hato is gelukkig jong genoeg om te dromen."

Hato is een van de elf spelers die in 2023 zijn debuut maakte onder Koeman. De bondscoach liet verder onder meer Quilindschy Hartman en Jeremie Frimpong debuteren in de achterhoede. Met name de linksback van Feyenoord lijkt zijn plekje te hebben bemachtigd.