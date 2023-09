Domper voor Steijn: sleutelspeler ontbreekt in Klassieker tegen Feyenoord

Zondag, 24 september 2023 om 11:47 • Lars Capiau • Laatste update: 12:21

Steven Bergwijn zal niet aan de aftrap verschijnen in De Klassieker tegen Feyenoord, zo meldt De Telegraaf. De aanvoerder van Ajax kampt met een ontstoken verstandskies en moet derhalve het duel aan zich voorbij laten schieten. Steven Berghuis zal de aanvoerdersband overnemen van Bergwijn en zal door de afwezigheid van laatstgenoemde vermoedelijk een plekje in de aanval innemen.

Volgens het ochtendblad neemt Carlos Forbs namelijk, die nog goed was voor een doelpunt en een assist in de met 3-3 gespeelde wedstrijd tegen Olympique Marseille, de plek over van Bergwijn aan de linkerkant. Berghuis zal derhalve vertrekken naar de andere kant, waardoor op het middenveld een plekje vrijkomt voor Branco van den Boomen. Op de linksbuitenpositie heeft Steijn eventueel ook nog de beschikking over Mika Godts, waar ook Georges Mikautadze nog op de bank zit. De Georgiër speelde ook wel eens vanaf links in het verleden.

Voor Van den Boomen zou het de eerste basisplaats zijn sinds het met 0-0 gelijkgespeelde duel met Fortuna Sittard. Volgens De Telegraaf zal hij samen met Silvano Vos en Kenneth Taylor het middenveld vormen. Benjamin Tahirovic verliest na zijn matige optreden tegen Marseille daarmee zijn basisplaats. Achterin zal Steijn naar verwachting geen aanpassingen doorvoeren.

Eerder deze zondag kwam clubwatcher Mike Verweij al met een ander opmerkelijk verhaal over het extreem onrustige Ajax. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is zaterdag namelijk de trainerskamer en andere kantoren binnengestormd. Volgens Verweij wilde de technisch directeur de druk rond De Klassieker en het 'mogelijke ontslag van Steijn bij een nederlaag tegen Feyenoord' opvoeren. De actie van Mislintat wekte de woede van de technische staf en andere medewerkers op Sportpark De Toekomst, zo klinkt het. Steijn was op dat moment overigens niet aanwezig om de td van repliek te dienen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Van den Boomen, Taylor, Vos; Forbs, Brobbey, Berghuis.