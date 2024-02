Derksen: ‘Zij maken totáál geen sterke indruk, twee zwakke broeders bij Oranje’

Johan Derksen ziet weinig geschikte opties voor de positie van doelman in het Nederlands elftal, zo blijkt maandagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Het onderwerp kwam ter sprake vanwege de blessure van achtvoudig international Justin Bijlow. Zijn grootste concurrenten bij Oranje, Mark Flekken en Bart Verbruggen, maken maar weinig indruk op Derksen.

Al in de eerste helft van het duel tussen AZ en Feyenoord ging het mis voor Bijlow. De keeper gaf een pass vanuit zijn eigen strafschopgebied, waarbij de blessure er meteen in schoot. Al huilend hinkelde Bijlow van het veld. Later bleek hij een kuitkwetsuur te hebben opgelopen.

"Het is wel lullig", begint Derksen over de nieuwe blessure van Bijlow. "Het is echt een man van glas. Hij heeft pas 100 wedstrijden (139, red.) gespeeld, terwijl hij al zijn hele carrière bij Feyenoord zit." Zonder blessures had Bijlow in totaal 214 wedstrijden kunnen spelen voor de Rotterdammers, zo weet presentator Wilfred Genee te melden.

"Ronald Koeman zit dan aan tafel (bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN, red) en die noemde Flekken en die andere die in Engeland keept, Verbruggen. Ik volg het Engelse voetbal, dat is het enige wat ik nog heel nauw volg", gaat Derksen verder.

"Nou, die Flekken en Verbruggen maken totáál geen overtuigende indruk, dat zijn zwakke broeders. Allebei. En Koeman vindt het potentiële Nederlands elftal-keepers", uit de Snor hardop zijn zorgen.

René van der Gijp kaart aan dat een andere Oranje-doelman inmiddels ook geen optie meer zal zijn. "Je bent het toch wel met me eens dat je Andries Noppert ook niet meer kan opstellen?", vraagt Gijp gekscherend. "Noppertje!"

"En toch schijnen die Turken hem zes maanden gevolgd te hebben en zeggen ze nu: 'Die moeten we hebben'", refereert Van der Gijp aan de interesse van Adana Demirspor in de Friese doelman. Nopperts werkgever, sc Heerenveen, heeft overigens al laten weten niet mee te gaan werken aan een vertrek van de sluitpost.

