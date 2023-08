Derksen ziet ‘duistere deal’ en is niet onder de indruk van doelwit Mislintat

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 07:45 • Wessel Antes • Laatste update: 08:27

Johan Derksen verwacht niet veel van Thiago Almada indien de 22-jarige middenvelder uit Argentinië daadwerkelijk naar Ajax komt. Dat zegt de Snor vrijdagavond in Vandaag Inside. Derksen vindt het vreemd dat Almada niet reeds bij een Spaanse club speelt, als hij echt zo’n groot talent is als men zegt. De Telegraaf meldde vrijdag dat de viervoudig international van la Albiceleste in beeld is in Amsterdam als opvolger van Mohammed Kudus, die op het punt staat te vertrekken naar West Ham United.

De opvolger van Kudus was vrijdagavond onderwerp van gesprek aan tafel. “Ik ben bang dat deze technisch directeur weer met een duistere Oost-Europeaan komt…”, begint Derksen. Presentator Wilfred Genee gooit vervolgens de naam van Almada op, waar Ajax mee bezig zou zijn. “Van Atlanta (United, red.) toch?”, aldus René van der Gijp. “Die schijnt wel heel goed te spelen daar. Hij speelt ook in het Argentijnse elftal. Hoe Mislintat aan die namen komt? Waarschijnlijk krijgt hij ze aangeboden via makelaars.” Almada zelf ziet een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA naar verluidt wel zitten. Bij zijn club uit de Major League Soccer ligt de creatieve middenvelder nog tot december 2025 vast.

Waar de geruchten over Almada op sociale media voor enthousiasme zorgen bij supporters van Ajax, twijfelt Derksen nog aan zijn kwaliteiten. “Weet je wat ik moeilijk vind? Als je een Argentijn hebt die in Amerika speelt, hebben de Spaanstalige landen hem dus niet opgemerkt. Dan krijg je te maken met hele dubieuze zaakwaarnemers. Meestal hebben die gasten vijf verschillende eigenaren. Dat zijn hele duistere deals en dat moet die barkeeper allemaal doen bij een beursgenoteerd bedrijf. Ik beschuldig niemand, maar met Zuid-Amerikanen kom je altijd in duistere deals terecht. Die eigenaren willen allemaal meedelen.” Genee knikt instemmend. “Dat is wel waar, dat komt vaker voor.” Almada heeft spelersmakelaar Augustin Jimenez als belangenbehartiger. De Argentijn regelt ook de transferzaken van onder meer Rodrigo de Paul en Ángel Correa (Atlético Madrid).

Volgens The Athletic moet Ajax diep in de buidel tasten om Almada te strikken. Het Engelse medium meldt dat Atlanta minimaal 26,7 miljoen euro verlangt voor het Argentijnse toptalent, dat interesse geniet van meerdere Europese topclubs. Almada begon zijn carrière bij Vélez Sarsfield in Argentinië. In februari vorig jaar vertrok hij voor 14 miljoen euro naar de MLS, waar hij sindsdien grote indruk maakt. De aanvallend ingestelde middenvelder speelde tot dusver 55 duels voor Atlanta, waarin hij 16 keer trefzeker was en 17 assists leverde. Zijn prestaties gingen ook niet voorbij aan Lionel Scaloni. De bondscoach van de Argentijnse nationale ploeg haalde hem bij de selectie voor het WK in Qatar, waar hij zes minuten in actie kwam.