Ajax-doelwit Thiago Almada laat van zich horen: ‘Ik ga in januari...’

Dinsdag, 7 november 2023 om 10:47 • Bart DHanis • Laatste update: 11:01

Thiago Almada heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt aan TyC Sports-journalist Gastón Edul. In een interview op Twitch zegt het Argentijnse talent in januari zijn opties te gaan overwegen.

Almada is een belangrijke spil in het elftal van Atlanta United. De ploeg werd zesde in de Eastern Conference. De 22-jarige middenvelder was in 31 duels goed voor elf treffers en maar liefst 16 assists.

Dankzij de zesde plaats heeft Atlanta zich gekwalificeerd voor de play-offs. Deze kunnen duren tot uiterlijk 9 december, waarna Almada een keuze gaat maken over zijn toekomst.

“Ik wil eerst het seizoen afmaken en dan over de toekomst nadenken. In januari ga ik bekijken wat mijn opties zijn. Het is mijn droom om in Europa te spelen en ik hoop dat het uitkomt.” Almada werd maandag nog uitgeroepen tot grootste talent van de MLS.

Almada leek afgelopen zomer even op weg naar Ajax. De scouting van de Amsterdammers drong aan op de komst van Almada, maar directeur voetbalzaken Sven Mislintat besloot zijn eigen koers te varen en Georges Mikautadze voor zestien miljoen euro op te halen bij FC Metz.

In het interview ging Almada ook nog in op de Ballon d’Or-winst van Lionel Messi. Almada was afgelopen winter mee naar het WK in Qatar en legde samen met Messi beslag op de beker.

“Iedereen weet dat hij terecht heeft gewonnen. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat hij het niet heeft verdiend. Die mensen willen gewoon op televisie komen.”