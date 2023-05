Derksen weet het zeker: ‘Die jongen zal nooit wat toevoegen aan Ajax!’

Dinsdag, 30 mei 2023 om 22:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:33

Johan Derksen is ervan overtuigd dat de terugkeer van Branco van den Boomen naar Ajax op een deceptie zal uitlopen. De analist van Vandaag Inside vindt het onbegrijpelijk dat de middenvelder, die transfervrij overkomt van Toulouse, op basis van data is binnengehaald door technisch directeur Sven Mislintat.

"Ze hebben dan die jongen van Toulouse gehaald, maar die heeft ongeveer bij de clubs gespeeld waar ik gespeeld heb, weet je wel", zegt Derksen. Van den Boomen kwam eerder uit voor De Graafschap, FC Eindhoven, Willem II en sc Heerenveen. Ook heeft hij vijftien wedstrijden voor Jong Ajax achter zijn naam. "Die wordt nu op basis van data door die Duitser gehaald. Zoveel passes dit, zoveel dat... Die jongen zal nooit wat toevoegen aan Ajax!"

Valentijn Driessen, die te gast is in de talkshow, is 'daar ook heel bang voor'. "Hetzelfde geldt voor Stijn Spierings, die mogelijk naar PSV zou gaan. Tja, die kun je allemaal gratis ophalen. Pik in, het is winter. Meenemen die handel! Maar de nummer zestien van Frankrijk, daar haal je toch niet je beste spelers vandaan?" Derksen reageert: "Ajax heeft behoefte aan namen, sterren."

Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Mislintat denkt aan een Deense of Noorse trainer, zoals gesuggereerd wordt door De Telegraaf. "Ze hebben het daar altijd over 'het Ajax-dna'. Dan haal je niet een Noorman van een schip uit een fjord." Derksen vindt ook de aanstelling van een Duitser, die als technisch directeur de Nederlandse markt niet goed zou kennen, onbegrijpelijk. "Nee, dat is ook al belachelijk geweest. Een belachelijke keuze."