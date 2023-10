Derksen: ‘Daar heeft Koeman groot gelijk in, dat kan haast niet meer’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 10:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:28

Johan Derksen is het roerend eens met Ronald Koeman, die nogal moeite heeft met de overvolle speelkalender. De bondscoach vindt het door de vele wedstrijden door het jaar heen niet gek dat hij zoveel afmeldingen heeft gekregen in de afgelopen periode vanwege blessureleed. Derksen noemt interlandperiodes zelfs 'niet meer van deze tijd'.

"Zo extreem als nu heb ik het nog nooit meegemaakt", zei Koeman maandag op een persmoment van de KNVB. "Maar het ligt puur aan de overvolle speelkalender. We klagen er al jaren over. Maar dat heeft kennelijk allemaal geen zin. Het wordt alleen maar nog drukker", aldus de Oranje-coach.

Koeman mist voor de aankomende interlands met Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober) een waslijst aan spelers. Mark Flekken, Justin Bijlow, Jurriën Timber, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Tyrell Malacia, Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Memphis Depay en Cody Gakpo zijn allemaal niet inzetbaar voor de EK-kwalificatiewedstrijden.

Derksen

"Topspelers die bij een grote club in het buitenland spelen hebben iedere week een zware competitiewedstrijd, bekerwedstrijden en Europacup-wedstrijden", somde Derksen dinsdagavond op in Vandaag Inside. "Eigenlijk passen internationale wedstrijden daar niet meer in. Want je bent dan blessuregevoelig."

"En daar heeft Koeman groot gelijk in. En de clubs betalen die spelers dikke salarissen, die dan geblesseerd terugkeren van het nationale elftal. En het nationale elftal trekt zich nergens wat van aan en zo'n trainer zit er weer mee", voegde Derksen daaraan toe.

"Het is eigenlijk een beetje uit de tijd, dit soort wedstrijden. Die kunnen ze haast niet meer spelen", concludeerde Derksen, die direct gecounterd werd door presentator Wilfred Genee. "Het is EK-kwalificatie, daar kunnen ze niet onderuit." Derksen had gelijk een antwoord: "Voor de UEFA is het geld verdienen. Maar de UEFA eist zo werknemers op van clubs."

Oranje bezet momenteel de tweede plaats in kwalificatiegroep B, met zes punten achterstand op koploper Frankrijk, de tegenstander van vrijdag. Wel heeft het team van Koeman een duel minder gespeeld. Nederland verloor in maart nog kansloos met 4-0 van de Fransen. Maandag 16 oktober wacht het uitduel met Griekenland, dat in september nog met 3-0 werd verslagen.