Definitieve selectie Oranje: Koeman selecteert drie debutanten

Vrijdag, 1 september 2023 om 12:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:11

Bondscoach Ronald Koeman heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de komende EK-kwalificatieduels. Oranje neemt het op 7 september in het Philips Stadion op tegen Griekenland. Drie dagen later is in het Aviva Stadium in Dublin Ierland de tegenstander. Debutanten Micky van de Ven en Ian Maatsen hebben de voorlopige selectie overleefd, net als Quilindschy Hartman.

Oranje en Koeman zijn gebaat bij goede resultaten in de komende twee kwalificatieduels. Tijdens de Final Four van de Nations League wist de ploeg geen indruk te maken met een vierde plek en ook in de voorgaande EK-kwalificatiewedstrijden kon geen vuist worden gemaakt. Van Frankrijk werd kansloos verloren met 4-0. Gibraltar werd wel met 3-0 aan de kant geschoven, maar overtuigend was dat niet.

Wat opvalt aan de definitieve selectie is dat Van de Ven (Tottenham Hotspur), Maatsen (Chelsea) en Hartman (Feyenoord) er voor het eerst bij zijn. Ook Steven Berghuis, die niet in de voorselectie zat, is door Koeman opgenomen in de 25-koppige selectie. Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn en Memphis Depay zijn er vanwege blessures niet bij. Justin Bijlow en Sven Botman ontbreken om dezelfde reden.

Komende maandag geeft Koeman vanaf 16.30 uur tijdens een persconferentie in Zeist tekst en uitleg bij zijn gemaakte keuzes. Dat is ook het moment dat de spelers van het Nederlands elftal voor het eerst bij elkaar komen. Voetbalzone is bij de persconferentie aanwezig. De beelden zijn in de loop van de avond te zien op al onze kanalen. Mis niets en abonneer je alvast op ons Youtube-kanaal.

De volledige selectie van Oranje:

Doelmannen: Mark Flekken (Brentford), Andries Noppert (sc Heerenveen), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Chelsea), Stefan de Vrij (Internazionale), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Middenvelders: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord).

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim).