De Telegraaf is overtuigd: 'John Heitinga's dagen bij Ajax zijn geteld'

Zondag, 28 mei 2023 om 17:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:50

De kans is groot dat John Heitinga komend seizoen niet meer de trainer is van Ajax 1, zo concludeert Mike Verweij. In zijn wedstrijdverslag in De Telegraaf spreekt de journalist over een ‘blamage’ van Ajax dat niet op eigen kracht, maar dankzij PSV de Europa League gehaald heeft. “Vervelend voor John Heitinga is dat zijn spelers en hij de kersverse directeur voetbalzaken Sven Mislintat nog meer munitie hebben gegeven om afscheid te nemen”, concludeert Verweij na de 3-1 nederlaag van Ajax op bezoek bij FC Twente.

Ajax is het seizoen 2022/23 als derde geëindigd in de Eredivisie. De ploeg van Heitinga móést zondag winnen van FC Twente om nog kans te maken op de tweede plek, maar droop kansloos af in De Grolsch Veste: 3-1. Omdat PSV won bij AZ (1-2) was de derde plek sowieso al het hoogst haalbare. Ajax moet zich zo tevredenstellen met de laatste play-off-ronde van de Europa League.

“Heitinga’s dagen zijn geteld”, schrijft Verweij na afloop van de pijnlijke nederlaag voor de Amsterdammers. “Voor Ajax is het uithuilen en volgend seizoen opnieuw beginnen. Een geluk bij een ongeluk voor Mislintat is dat hij in Enschede op een presenteerblaadje kreeg waar het allemaal aan schort. Het zal hem helpen bij de hoogst noodzakelijke reparatiewerkzaamheden”, besluit hij.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de plannen zijn van Ajax met Heitinga. Toen Mislintat werd aangesteld gaf hij aan dat de huidige interim-trainer op poleposition ligt om ook komend seizoen de scepter te zwaaien, maar begin mei schemerde door dat Mislintats meer twijfels begon te krijgen over de toekomst van Heitinga. Onder meer het Algemeen Dagblad meldde dat Ajax buiten de landsgrenzen aan het zoeken zou zijn naar een nieuwe trainer.