De PSV-bankzitter van tien miljoen met bizarre cijfers in de Eredivisie

De lente is amper begonnen, maar de teller qua invalbeurten dit seizoen staat bij Ricardo Daniel Pepi al op 32. De jonge topschutter kostte PSV deze zomer pakweg tien miljoen euro, maar vooralsnog zit hij meer op de bank dan dat hij op het veld staat. Als invaller blijkt Pepi echter extreem effectief. Voetbalzone duidt het verhaal van de beste tweede spits van de Eredivisie.

De vierde official houdt het bord omhoog: zeven minuten extra tijd. PSV heeft negentig hele - voor PSV onder Peter Bosz-begrippen - lastige minuten achter de rug tegen FC Twente. Een dubieuze afgekeurde goal van Myron Boadu, een kolossale misser van Mitchell van Bergen, het afstevenen op een doelpuntloos gelijkspel. Het was bepaald niet een wedstrijd die past bij het Eredivisie-seizoen dat de Eindhovenaren draaien.

Foutje achterin bij Twente. Luuk de Jong, al zo vaak de held van PSV de afgelopen maanden, verovert de bal en gaat op het doel van de tot dan toe onpasseerbare Lars Unnerstall af. De nummer één spits van PSV behoudt het overzicht en speelt Hirving Lozano in, die vrij lijkt te kunnen intikken. “En dan is het raak. Nee!”, roept commentator van dienst Mark van Rijswijk vol verbazing, niet beseffende dat het meest verbazingwekkende dan nog moet komen. Lozano mist de bal, die opnieuw wordt ingebracht door Malik Tillman. En precies op het moment dat de tijd op het scorebord van 95:59 overtikt naar 96:00, rolt de bal over de doellijn. De gevierde man? Invaller Ricardo Pepi. En dat is niet voor het eerst dit seizoen.

De 21-jarige Amerikaan is sinds afgelopen zomer supersub van beroep. PSV heeft in Pepi een ideale stand-in voor De Jong en tevens een extra optie in het slotoffensief. Op termijn zal de van FC Augsburg overgenomen aanvaller de eerste keus in de punt van de aanval willen worden in het Philips Stadion, maar voor nu heeft Bosz een ultiem bruikbare kracht op de bank zitten. Een verhaal over hoe Pepi in Eindhoven belandde en wat hij voor dit PSV betekent.

El Tren

De in El Paso, Texas, geboren aanvalsleider breekt door in zijn vaderland Amerika. Pepi, die ook over Mexicaanse roots beschikt, rolt op dertientienjarige leeftijd de jeugdopleiding van FC Dallas in. Al snel blinkt hij uit en zijn scoringsdrift valt gedurende zijn hele jeugdtraject op. Als Pepi zestien lentes jong is, debuteert hij in de Major League Soccer (MLS).

De piepjonge spits heeft enige tijd nodig om ook op het het hoogste niveau in de Verenigde Staten zijn vermogen om het maken van goals te laten zien. Na twee doelpuntarme jaargangen kent Pepi in het seizoen 2021 - de MLS speelt zich tussen februari of maart en december van eenzelfde jaar af - zijn definitieve doorbraak bij Dallas.

Het levert de destijds jeugdinternational een stortvloed aan populariteit op bij zijn club. Er is hype rondom Pepi. Zoveel hype, dat de Dallas-supporters spreken van een hype train. Dit fenomeen, ook wel bandwagon genoemd, refereert aan de aanhang die een iets of iemand kan vergaren, zijn of haar populariteit. Pepi’s hype train levert hem de bijnaam El Tren (De Trein) op.

Vertraging

De aandacht rondom zijn persoon, maar vooral wat hij kan met een voetbal, levert Pepi een transfer naar Augsburg op.zijn zelfs bereid een bedrag van ruim zestien miljoen euro voor hem neer te leggen, op dat moment de één-na-hoogste transfersom die ooit voor een speler uit de MLS is betaald. In Duitsland looptechter vertraging op.

In een half seizoen bij Augsburg komt Pepi slechts sporadisch aan spelen toe en in de minuten die hij wel maakt, weet de Amerikaan niet te imponeren. Zijn bijdrage bij de Bundesliga-club blijft beperkt tot vijftien wedstrijden, waarvan de meesten als invaller. In die duels komt Pepi tot welgeteld nul doelpunten en evenveel assists. Zo snel als zijn carrière was vertrokken, zo weinig had de goaltjesdief zich in het laatste half jaar ontwikkeld.

Pepi erkent zijn situatie bij Augsburg en realiseert dat hij elders zijn geluk moet beproeven. De jongeling geeft aan het einde van de transferzomer van 2022 bij de technische leiding van zijn werkgever aan dat hij op huurbasis wil vertrekken. Nog voordat Pepi kon leren wat ‘de trein’ in het Duits is, heeft hij een nieuwe club gevonden. FC Groningen is op transferdeadlineday nog op zoek naar een vervanger van Jørgen Strand Larsen, die even daarvoor voor ruim twaalf miljoen euro was verkocht aan Celta de Vigo. Eén en één was twee.

Het seizoen dat volgt zal voor Pepi een dubbel gevoel opleveren. Hijzelf leeft volledig op en laat eens te meer zien te beschikken over serieuze kwaliteiten als aanvaller. Tegelijkertijd ondergaat Groningen het meest dramatische seizoen mogelijk en degradeert de club kansloos. De Trots van het Noorden weet slechts achttien punten te noteren en eindigt onderaan in de Eredivisie.

Pepi is met dertien doelpunten een van de weinige lichtpuntjes bij Groningen in het dramarische seizoen 2022/23.

Pepi is een van de weinige lichtpuntjes in het seizoen voor Groningen. In 31 wedstrijden voor de club, eerst onder Frank Wormuth en later onder Dennis van der Ree, zet Pepi zichzelf op de kaart door 13 doelpunten te maken en 3 assists af te geven. De takken zijn van het spoor afgehaald en de weg kan worden vervolgd.

Station Eindhoven

Met zestien doelpuntencontributies voor de uiteindelijke rodelantaarndrager heeft Pepi een ijzersterke indruk achtergelaten in Nederland. Feyenoord en PSV, twee ploegen die in de zomer van 2023 op zoek zijn naar een back-up-spits, zitten als gevolg op het vinkentouw voor de Amerikaans international. Een wekenlange transfersoap volgt, alvorens Pepi begin juli een contract ondertekent in Eindhoven.

Over het precieze bedrag dat Augsburg voor hem ontvangt wordt veel gespeculeerd. Uiteindelijk melden het Eindhovens Dagblad en transfermarktexpert Fabrizio Romano hetzelfde: PSV maakt een bedrag van minimaal acht of negen, maximaal tien miljoen euro over om een tweede spits achter De Jong in te lijven. Trainer Bosz is maar wat blij met de aankoop. “Met Luuk de Jong hebben we de beste kopper van Nederland, maar gezien de hoeveelheid wedstrijden die je speelt, wil je op elke positie dubbel bezet zijn. Ricardo is nog erg jong, dus dit is ook een transfer voor de toekomst.”

Wat Pepi’s rol gaat worden bij PSV is vanaf het begin van het seizoen helder als kristal. De Jong geniet in de punt van de aanval de voorkeur en de aanwinst moet zich bewijzen als stand-in. Zijn status in de Einhovense selectie blijkt uiteindelijk ook uit de statistieken: in 34 wedstrijden voor de club heeft Pepi slechts tweemaal een basisplek. Desondanks weet de aanvaller een nadrukkelijke stempel op het seizoen van PSV te drukken.

Mede dankzij een goal van Pepi in minuut 92 plaatst PSV zich voor de achtste finale van de Champions League.

Pepi weet vanaf de bank regelmatig impact te maken. In totaal scoorde hij dit seizoen tot dusver negen doelpunten voor PSV, waarvan een aantal cruciaal zijn gebleken. Eind november completeert de equipe van Bosz een ongekende comeback in en tegen Sevilla, als een 2-0 achterstand wordt omgedraaid naar een 2-3 overwinning. De beslissende treffer valt in minuut 92 en komt op naam van Pepi.

Tegen Twente flikt de steevaste invaller het weer, ditmaal in minuut 96. In Eindhoven weet men inmiddels dat Pepi ruimschoots voldoet als tweede spits. Dat de rechtspoot weinig tijd nodig heeft voor zijn doelpunten weten ze evenzeer. Pepi is namelijk de lijstaanvoerder in een indrukwekkende statistiek: geen enkele speler die dit Eredivisie-seizoen vijf of meer doelpunten heeft gemaakt, heeft minder minuten nodig om tot een goal te komen. Pepi maakt dit seizoen iedere 55 minuten een treffer. De nummer twee op deze lijst volgt op gepaste afstand: Chuba Akpom scoort iedere 87 minuten.

Ter vergelijking: als Pepi dit moyenne een heel seizoen lang, waarin hij elke wedstrijd 90 minuten speelt, zou volhouden, dan eindigt de teller op 55 doelpunten. Dat de PSV’er een dergelijke scoringsdrift een seizoen lang zou volhouden is onwaarschijnlijk, maar het is wel een indicatie van waartoe Pepi in staat is als hij de kans krijgt zich te laten zien. Of hij snel een basisplek zal krijgen van Bosz is maar zeer de vraag. Of Pepi van waarde is voor de oefenmeester uit Apeldoorn allerminst.

