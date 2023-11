Onvrede bij PSV-reserve: ‘Ik zou liegen als ik zou zeggen dat die rol leuk is’

Woensdag, 29 november 2023 om 17:15 • Wessel Antes

Yorbe Vertessen is niet geheel tevreden over zijn reserverol bij PSV, zo laat de 22-jarige spits weten in gesprek met journalist Marco Timmer van Voetbal International. Door de hevige concurrentie voorin kwam Vertessen dit seizoen pas 363 minuten in actie, verdeeld over 19 optredens. Daarin wist de Belg drie keer te scoren en fungeerde hij eenmaal als aangever.

Voor de spitspositie moet Vertessen concurreren met Luuk de Jong en miljoenenaankoop Ricardo Pepi. Aangezien aanvoerder De Jong steevast in de basis staat, moeten Pepi en Vertessen vaak genoegen nemen met een plek op de bank. Volgens Vertessen is dat niet altijd makkelijk.

“Ik voel me zeker echt onderdeel van het team, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat die rol leuk is”, aldus Vertessen. “Maar we presteren gewoon goed, dus wat kan ik zeggen?” PSV is na dertien wedstrijden nog altijd foutloos in de Eredivisie en kan zich, met een beetje geluk, woensdagavond in Sevilla al plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League.

Vertessen vindt het belangrijk om vertrouwen in zijn eigen kunnen te houden. “Dat is een grote stap. Want als je even niet speelt, voel je je niet altijd even gewaardeerd. Je weet dat het niet persoonlijk is, maar je hebt die waardering van een basisplek even niet. Dat het niet persoonlijk is, dat moet je leren. En het gevoel kunnen loslaten op momenten dat het nodig is. De teleurstelling verwerken om als je er wél in komt te presteren en te leveren. Daar heb ik stappen in gemaakt.”

De spits heeft een duidelijk doel: basisspeler worden en belangrijk zijn. Vertessen wil dat nog altijd bij PSV bereiken. “Het liefst wel. Ik ben hier vanaf mijn negende jaar. Vanaf de F’jes heb ik de gehele opleiding doorlopen. Dus ik ben al dertien jaar bij PSV. Voor mij is het altijd het doel geweest om een vaste waarde in het eerste elftal te worden. En ik hoop oprecht dat het nog steeds gaat lukken.”

Vertessen krijgt in vrijwel iedere wedstrijd minuten van Peter Bosz. “Ik zit er dus tegenaan, maar dat is niet genoeg, haha. Zo voelt het. Ik wil zo graag die volgende stap zetten. Het is natuurlijk mooi en fijn dat de trainer tevreden is en dat ik de complimenten krijg, maar dat maakt het aan de andere kant soms wat lastiger. Want ik hoor het en ik krijg er goeie reacties op, maar het maakt de teleurstelling af en toe groter.”

Komende winter houdt Vertessen alle mogelijkheden open. De Belgische jeugdinternational werd in het afgelopen seizoen een half jaar uitgeleend aan Union Sint-Gillis. In twintig wedstrijden voor de club uit zijn geboorteland was Vertessen goed voor vier doelpunten en drie assists. Of PSV een nieuwe verhuurperiode als optie ziet, is momenteel nog onbekend.