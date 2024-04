Heldere boodschap aan Peter Bosz bij PSV: ‘Ben niet tevreden met mijn speeltijd’

PSV stevent ondanks de nederlaag op bezoek bij NEC (3-1) van afgelopen zaterdag af op de eerste landstitel sinds 2018. Trainer Peter Bosz liet de Eindhovenaren vooral tijdens de eerste seizoenshelft oogstrelend voetbal spelen en heeft de beschikking over een uitgebalanceerde selectie. De oefenmeester kiest echter veelal voor dezelfde basisspelers, waardoor het geduld van onder meer supersub Ricardo Pepi op de proef wordt gesteld.

PSV legde afgelopen zomer liefst negen miljoen euro neer om de Amerikaans international van FC Augsburg over te nemen. Tijdens zijn eerste seizoen in Eindhoven moet Pepi echter genoegen nemen met een rol als back-up van aanvoerder Luuk de Jong.

De teller voor Pepi staat op 35 officiële duels, maar het overgrote deel van deze wedstrijden kwam hij als invaller binnen de lijnen. De 21-jarige spits kreeg tot nog toe 600 speelminuten, waarin hij goed was voor 9 goals en 2 assists. Pepi scoort dit seizoen gemiddeld eens per 55 ­minuten.

De aanvaller hoopt volgend seizoen dan ook op meer speeltijd, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International. "Natuurlijk is het moeilijk om zo lang geduldig te zijn. Op trainingen voel ik me goed en als ik in het veld kom, scoor ik geregeld.”

“Dan wil je als spits exploderen. Het is dus lastig. Maar tegelijkertijd wist ik dat ik naar PSV zou gaan en dat er meerdere goede aanvallers zouden zijn. Ik wil me dus iedere keer laten zien, maar ook geduldig blijven.”

Pepi heeft er vrede mee dat hij dit seizoen in de punt van de aanval voorrang moet verlenen aan De Jong, die dit seizoen al bij 45 doelpunten betrokken was. "Luuk is een ander type spits dan ik ben. Maar hij is een geweldige aanvaller, een clublegende en het is altijd goed een ploeggenoot succesvol te zien.”

"Daar geniet ik van en ik voel dat ik nog veel van hem kan leren”, vervolgt Pepi. “Geen enkele teamgenoot wens ik iets slechts toe en ik hoop dat Luuk zo door kan gaan. Ik zal me gewoon moeten focussen op mijn eigen spel en statements moeten maken iedere keer dat ik speel. Met mijn speeltijd ben ik niet tevreden, wél met de doelpunten die ik heb gemaakt.”

