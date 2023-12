Twee spelers uit A-selectie kunnen monsternederlaag Jong PSV niet voorkomen

Maandag, 4 december 2023 om 21:55 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:59

Jong PSV heeft maandagavond een kansloze nederlaag geleden tegen NAC Breda: 0-5. De Eindhovense beloftenploeg speelde met een verrassend sterk elftal, waarbij onder meer Ricardo Pepi en Isaac Babadi in de basis stonden, maar het tweetal kon de ruime nederlaag niet voorkomen. Tegelijkertijd hielden De Graafschap en FC Dordrecht elkaar in evenwicht met een 1-1 gelijkspel en wisten Jong FC Utrecht en Telstar elkaars defensies niet te kraken: 0-0.

Jong PSV - NAC Breda 0-5

Jong PSV trad aan in een op papier ijzersterke opstelling, met daarin onder meer Babadi en miljoenenaankoop Pepi, voor wie maximaal tien miljoen euro werd betaald. Toch had NAC geen kind aan de Eindhovense beloftenploeg. Na een klein kwartier verloor Jong PSV de bal in de opbouw, waarna Matthew Garbett de bal kon binnenschuiven: 0-1.

Babadi raakte daarna namens de Eindhovenaren met een lobje de lat. Na rust besliste NAC de wedstrijd in no time. Binnen dertig seconden kregen de Bredanaren een penalty, die benut werd door Dominik Janosek: 0-2. De Tsjech gaf enkele minuten later een assist op Roy Kuijpers, die zijn tegenstander passeerde en feilloos binnenschoot: 0-3. Ook Sigurd Haugen kwam op het scorebord. De spits van NAC bleef een-op-een met doelman Kjell Peersman ijzig kalm: 0-4. Haugen maakte een minuut voor tijd zijn tweede van de avond door van zestien meter raak te schieten: 0-5.

De Graafschap - FC Dordrecht 1-1

De wedstrijd tussen De Graafschap en FC Dordrecht was een inhaalduel van een eerder afgelaste pot. Bij een overwinning konden de Schapenkoppen hun tegenstander inhalen.

Zo ver kwam het echter niet. De ploeg van trainer Michele Santoni kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong via Ilias Sebaoui, maar de gelijkmaker van De Graafschap-aanvaller Basar Önal op aangeven van Alexander Büttner zou de laatste treffer op de Vijverberg zijn: 1-1.

Jong FC Utrecht - Telstar 0-0

In een nat en koud Utrecht hoopten de spelers van Jong Utrecht en Telstar wellicht dat het voetbal kon verwarmen. In de eerste helft kwam daar echter weinig van terecht. Kleine kansen waren er voor beide ploegen, waarbij de uitploeg de grootste mogelijkheid kreeg, maar gescoord werd er niet.

Over de gehele wedstrijd was Telstar het gevaarlijkst, vaak via Tim van de Loo. Ook de twintigjarige middenvelder wist echter het net niet te vinden. Zeven minuten voor tijd kreeg Telstar-verdediger Jorginho Soares zijn tweede gele kaart, maar ook met een man meer wist Jong Utrecht niet te scoren, waardoor de eindstand van de wedstrijd hetzelfde was als de score aan het begin van het duel: 0-0.