De opties voor het zwalkende FC Utrecht: Jans, Rutten of toch Advocaat?

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 13:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:34

FC Utrecht zoekt een nieuwe trainer na het ontslag van Michael Silberbauer deze dinsdag. De Deense coach zag zijn zwalkende elftal de eerste drie duels in de Eredivisie verliezen en moest daarom het veld ruimen in De Galgenwaard. Eigenaar Frans van Seumeren is de zoektocht naar een geschikte opvolger reeds begonnen en in dat kader zet Voetbalzone de meest geschikte opties voor Utrecht op een rij.

Ron Jans

De momenteel clubloze Ron Jans werd zondagavond in het praatprogramma Studio Voetbal al naar voren geschoven door zijn tafelgenoten, toen Silberbauer nog niet ontslagen was. Of hij op korte termijn instapt bij Utrecht is echter nog maar de vraag. "Je krijgt wel dingen mee, maar ik geniet zo van mijn sabbatical", aldus de voormalig trainer van onder meer FC Groningen en FC Twente. "Ik heb al gezegd dat ik nog niet klaar ben (als trainer, red.), maar ik heb niet het gevoel dat ik eind augustus alweer klaar ben om aan de slag te gaan." Jans loodste Twente afgelopen seizoen naar Europees voetbal, om vervolgens van een jaar zonder de stress van een coach te gaan genieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ron Jans werd in Studio Voetbal naar voren geschoven als kandidaat.

Dick Advocaat

De inmiddels 75-jarige Dick Advocaat kent een goede reputatie in de Domstad. Hij speelde in de nadagen van zijn actieve loopbaan twee seizoenen voor de club, om er vervolgens decennia later terug te keren als hoofdtrainer. Advocaat wist in 2019 een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League te bemachtigen door in de finale van de play-offs af te rekenen met Vitesse. Drie jaar later fungeerde de doorgewinterde trainer korte tijd als adviseur van de onervaren interim-coach Rick Kruys. Advocaat heeft een goede band met Van Seumeren en de kans lijkt dan ook groot dat de twee binnenkort om de tafel gaan zitten.

Fred Rutten

Voor Fred Rutten hoeft Utrecht ook geen afkoopsom neer te leggen, want de 60-jarige trainer is momenteel niet aan een club verbonden. Na een enigszins roerig seizoen als assistent-coach en tussenpaus, met naar verluidt een verstoorde werkrelatie met Ruud van Nistelrooij, vertrok hij eind mei bij PSV. Rutten benadrukte wel direct open te staan voor een nieuwe uitdaging. "Als er een uitdaging komt, sta ik daar altijd voor open. Dat is geen open sollicitatie", zo klonk het enkele maanden geleden. De geboren Wijchenaar deed bij PSV, Feyenoord, Schalke 04 en Anderlecht ervaring op in de absolute top, maar hij stond tevens aan het roer bij kleinere buitenlandse clubs als Maccabi Haifa en Al-Shabab.

Fred Rutten is eveneens beschikbaar na zijn vertrek bij PSV eind mei.

Giovanni van Bronckhorst

Voor Giovanni van Bronckhorst geldt eveneens dat hij per direct beschikbaar is voor een club. De vorig jaar bij Rangers weggestuurde oud-middenvelder werd halverwege vorig seizoen al eens genoemd bij Utrecht. ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen vond hem destijds wel een geschikte opvolger van de ontslagen Henk Fraser. De clubleiding gaf in december 2022 echter de voorkeur aan Silberbauer, die nog geen jaar later zijn biezen moet pakken in De Galgenwaard. VN Bronckhorst leidde Feyenoord in 2017 naar de eerste landstitel in bijna twee decennia en haalde met Rangers in 2022 de finale van de Europa League.

Rob Penders

Wellicht dat Utrecht ervoor kiest om de vacante trainerspositie intern op te lossen met de tijdelijke aanstelling van assistent-coach Rob Penders. De voormalig rechterhand van Silberbauer leek tot dusver al een belangrijke rol te spelen binnen de technische staf. Het viel Arno Vermeulen zondag in Studio Voetbal op dat Penders voortdurend aan het woord was op de bank bij Utrecht tijdens de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De voormalig verdediger weet wat het is om de leiding te hebben, want hij was de afgelopen twee seizoenen hoofdcoach van FC Eindhoven. Het leverde de Brabantse club respectievelijk een derde en een achtste plaats op in de Keuken Kampioen Divisie.

Michael Silberbauer werd ontslagen na de dramatische seizoensstart van FC Utrecht.

Rick Kruys

Technisch directeur Jordy Zuidam kan er ook voor kiezen om Rick Kruys weer te benaderen. De huidige coach van VVV-Venlo en zoon van Utrecht-legende Gert Kruys nam in 2018 en 2022 al eens tijdelijk de honneurs waar. De pas 38-jarige oefenmeester. tussen 2003 en 2008 speler in Utrecht, begon onlangs aan zijn tweede seizoen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Het eerste jaar in Venlo werd afgesloten met een zevende plaats. In de play-offs om promotie was men na twee duels en een bloedstollende strafschoppenserie niet opgewassen tegen de latere promovendus Almere City FC. Na drie speelronden in het nieuwe seizoen bezet VVV de tiende plaats.

Jaap Stam

Jaap Stam zien we tegenwoordig voornamelijk als analist van Viaplay bij wedstrijden van Manchester United. De inmiddels 51-jarige Kampenaar is echter ook nog trainer, al dateert zijn laatste klus van twee jaar geleden. Na een reeks teleurstellende resultaten werd Stam in september 2021 ontslagen door FC Cincinnati. Datzelfde overkwam hem eerder als hoofdcoach van Feyenoord. De noeste verdediger van weleer kende tijdens zijn trainersloopbaan ook successen: hij loodste Reading naar de play-offs om promotie naar de Premier League en behoedde PEC Zwolle voor degradatie uit de Eredivisie.

Zien we misschien Jaap Stam binnenkort weer terug in de Eredivisie?

John van 't Schip

John van 't Schip zit net als Stam al enige tijd zonder club. Voor de gewezen vleugelaanvaller van Ajax en het Nederlands elftal kwam eind 2021 een einde aan het bondscoachschap van Griekenland. Van 't Schip werkte eerder in Nederland bij FC Twente, Ajax en PEC Zwolle. Bij laatstgenoemde club werd hij in december 2018 weggestuurd na een serie tegenvallende resultaten. Hij werkte bij de Griekse nationale ploeg samen met Tasos Douvikas, die vorig seizoen topscorer werd in de Eredivisie en voor een recordbedrag van 12 miljoen euro naar Celta de Vigo is vertrokken.