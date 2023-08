Bosz kiest bij PSV voor zelfde elf en gunt Babadi debuut in Eredivisie

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 15:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:44

Trainer Peter Bosz heeft de opstelling bekendgemaakt voor het thuisduel van PSV met FC Utrecht van zaterdagmiddag. Hij kiest bij de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen voor dezelfde elf namen als dinsdag, toen in de voorronde van de Champions League met 4-1 werd gewonnen van Sturm Graz. Isaac Babadi, een van de uitblinkers van dinsdag, maakt hierdoor zijn debuut in de Eredivisie. Aanwinst Malik Tillman begint op de bank bij PSV. De wedstrijd begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV en de verdediging bestaat van rechts naar links uit Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. Ibrahim Sangaré, die nog steeds kan vertrekken bij PSV deze zomer, wordt op het middenveld geflankeerd door Joey Veerman en Babadi. In de voorhoede moeten de voorzetten op aanvoerder Luuk de Jong komen van Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links). Naast Tillman zit onder meer Ricardo Pepi op de bank van de Johan Cruijff Schaal-winnaar.

PSV kon niet beter aan het seizoen beginnen. Nadat Feyenoord werd verslagen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-1) won de ploeg van Bosz ook van Sturm Graz in de voorronde van de Champions League (4-1). De Eindhovenaren legden deze week aanvallende middenvelder Malik Tillman vast en de middenvelder zit direct bij de wedstrijdselectie. Op zijn positie maakte Isaac Babadi de laatste weken grote indruk en hij debuteert dus in de Eredivisie. "Het kan ook zijn dat wij met twee tienen gaan spelen”, liet Bosz nog weten over de ruime bezetting op de 10-positie. De al langer geblesseerden Armando Obispo, Mauro Júnior en Fredrik Oppegård ontbreken, terwijl Anwar El Ghazi moet toekijken wegens een schorsing.

Net als PSV kampt ook FC Utrecht met enkele afwezigen. Isac Lidberg en Bart Ramselaar zijn net niet op tijd fit geraakt voor het duel in het Philips Stadion. Zij worden snel terugverwacht, terwijl het herstel van aanwinst Zidane Iqbal nog wat langer duurt. De Domstedelingen wisten, uit en thuis, al zes wedstrijden niet te winnen van PSV. FC Utrecht maakte de laatste jaren bovendien bepaald geen sterke beurt in Eindhoven: in het seizoen 1995/96 (!) werd er voor het laatst in de Eredivisie een resultaat gehaald (0-0). "Een hele goede ploeg die dit seizoen tot een van de kampioenskandidaten behoort. We zullen er moeten staan als een team morgen", weet trainer Michael Silberbauer.

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Babadi, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Ter Avest, Van der Hoorn, Sagnan, El Karouani; Bozdogan, Jensen, Toornstra; Booth, Douvikas, Seuntjens.