Van Seumeren geeft Silberbauer fikse trap na: ‘Kom op zeg....’

Zondag, 10 september 2023 om 11:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:10

Frans van Seumeren heeft spijt dat hij Michael Silberbauer heeft aangesteld als trainer van FC Utrecht. Dat vertelt de eigenaar van de Domstedelingen (73) in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van Seumeren noemt de benoeming van Silberbauer achteraf een fout en wijst daarbij vooral naar het bekerverlies tegen Spakenburg afgelopen seizoen. Ook noemt hij met wie hij liever wat meer geduld had gehad.

Silberbauer werd eind augustus ontslagen na de eerste drie speelronden verloren te hebben. De Deen was pas acht maanden in dienst, nadat hij de vertrokken Henk Fraser had opgevolgd. "De aanstelling van Michael Silberbauer is achteraf niet succesvol gebleken", moet Van Seumeren concluderen. "Verliezen van Spakenburg, kom op... En als ik zie hoe René Hake het nu doet bij Go Ahead Eagles, zeg ik: we hadden meer geduld met René moeten hebben."

Ook van Hakes opvolger Fraser is Van Seumeren nog altijd overtuigd. Van Seumeren noemt het vertrek van de huidig RKC Waalwijk-trainer echter onvermijdelijk. "Weet je, ik vind Henk een fijne vent. Incidenten op trainingen zijn van alle tijden. Ik denk op dat soort momenten: geef elkaar een hand, drink een biertje, en ga weer door. Maar goed, de maatschappij is veranderd hè. Sponsoren willen niet met dit soort dingen geafficheerd worden."

Ron Jans is inmiddels gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer in Stadion Galgenwaard. De 64-jarige oefenmeester kwam daarvoor terug uit zijn sabbatical. Vorig seizoen werd Jans met FC Twente vijfde in de Eredivisie, waarna hij zich in de play-offs kwalificeerde voor Europees voetbal. Inmiddels dat avontuur alweer ten einde: Twente verloor in de laatste play-offronde voor de Conference League tweemaal van Fenerbahçe.