De Mos ziet ongezonde situatie bij Ajax: ‘Dit is uniek, raar en vreemd’

Maandag, 4 september 2023 om 15:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:44

Aad de Mos blijft het onbegrijpelijk vinden dat technisch directeur Sven Mislintat helemaal op eigen houtje spelers naar Ajax heeft gehaald in de afgelopen transferperiode en dat trainer Maurice Steijn daar geen stem in heeft gehad. De trainer in ruste verwijst naar zijn eigen trainersloopbaan en komt met voorbeelden van clubs waar hij als coach juist alle ruimte kreeg om zijn selectie in te vullen.

"Dit is uniek, raar, vreemd en er gaan zeker slachtoffers vallen bij Ajax", voorspelt De Mos maandag in een video-item van het Eindhovens Dagblad. De analist is zelf een heel andere manier van werken gewend. "Bij KV Mechelen was ik td, scout en coach. Daar heb ik alles zelf gescout en gekocht. Bij Anderlecht was het fifty-fifty, maar op mijn visie werd er wel gericht ingekocht. En bij PSV was het idem dito. De scouts gingen kijken en ik droeg Luc Nilis en Ronaldo aan. Zo heb ik een elftal gebouwd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens De Mos kan Peter Bosz anno 2023 op een dezelfde manier werken bij PSV. "Ze hebben alles ingevuld naar de wensen, de speelwijze en de visie van de trainer. Dat is goed inkopen. Zo hoor je dat te doen. Hoe gaan we spelen? En daar de spelers voor halen. Dat is heel wat anders dan het vreemdelingenlegioen dat door Ajax bij elkaar gekocht is", herhaalt De Mos nog maar eens zijn mening over het aankoopbeleid in de Johan Cruijff ArenA.

De Mos ziet dat het intern onrustig is bij Ajax en hij denkt dan ook dat de Amsterdamse club geen titelkandidaat is. "Het gaat honderd procent een strijd worden tussen PSV en Feyenoord. Zeker op basis van het voetbal en de coaches. En op basis van de historie van de twee ploegen. Feyenoord wil prolongeren, dat merk je aan alles. En PSV moet, daar zetten ze alles op in. Het kampioenschap wordt een strijd tussen Bosz en Slot."