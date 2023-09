De Boer: ‘Aardige jongen, maar de RvC had voor zijn komst moeten gaan liggen’

Vrijdag, 29 september 2023 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:17

Ronald de Boer is content met het feit dat Ajax Michael van Praag in de Raad van Commissarissen wil hebben. Donderdag maakten de Amsterdammers bekend dat er gesprekken gaande zijn met de voormalige RvC-voorzitter over een rol binnen de club. Van Praag was eerder al ruim veertien jaar voorzitter van Ajax, in de tijd dat De Boer er als speler actief was.

"Ik ken Michael uit de meest succesvolle periode uit mijn carrière", zegt De Boer in gesprek met ESPN. "Ik vond het altijd een hele bekwame, kundige man. Iemand met uitstraling en charisma. Iemand écht met een Ajax hart. Het lijkt mij een hele goede zet, ik word er wel vrolijk van." Van Praag moet de lege plek opvullen die Pier Eringa achterliet. Laatstgenoemde hield woensdag kort voor het restant van de Klassieker de eer aan zichzelf.

"Als Ajax-liefhebber vind ik het natuurlijk heel triest dat de club na zoveel mooie jaren, zo in verval kan raken", gaat De Boer verder. "Ik weet uit ervaring dat er altijd een terugval komt na succes en dat moeten ze nu tegen zien te gaan." Als het aan De Boer ligt komen er meer oud-voetballers in de RvC van Ajax. "Jan van Halst zat er natuurlijk in, maar die is tijdelijk algemeen directeur geworden, tegen zijn zin in denk ik. John van 't Schip zou dat bijvoorbeeld ook kunnen doen."

Van de aankopen van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat kende De Boer alleen Branco van den Boomen. Hij verbaast zich dan ook over de vele aankopen. "We hebben natuurlijk genoeg voorbeelden van onbekende spelers die alsnog doorbraken. Álvarez, Kudus, Neres,Tagliafico en vroeger spelers als Litmanen had ook nog nooit iemand van gehoord. Misschien is die nieuwe linksback Ávila wel de nieuwe Tagliafico, maar nu zijn het er ineens zó veel."

Volgens De Boer is het aantrekken van Carlos Forbs tekenend voor de huidige crisis bij Ajax. "Ik heb niks tegen die jongen persoonlijk, want het lijkt me een goede speler. Maar de allergrootste talenten van de Ajax-jeugdopleiding, zijn allemaal linksbuitens", aldus De Boer, die daarmee doelt op het feit dat er geen jeugd meer doorstroomt. "De RvC had gewoon voor een aantal transfers moeten gaan liggen. Ik hoop dat ze dat met Van Praag aan het roer wel zullen doen."