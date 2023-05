‘Coup is in de maak: Lionel Messi ontvangt grootste aanbod aller tijden'

Woensdag, 3 mei 2023 om 12:40 • Jordi Tomasouw

Het avontuur van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain lijkt na zijn schorsing voor twee weken definitief voorbij, zo meldt L’Équipe. De Argentijnse sterspeler liet maandag verstek gaan op de training om naar Saudi-Arabië te vliegen. Daar moest hij als ambassadeur het land promoten. Volgens het gerenommeerde Franse sportblad kan zijn verboden trip weleens een heel ander aanzien krijgen.

Messi is de komende twee weken niet welkom bij PSG. L’Équipe schrijft dat Messi toch het vliegtuig heeft gepakt, omdat Saudi-Arabië na dit seizoen mogelijk zijn volgende bestemming wordt. Een lucratieve transfer naar de golfstaat is naar verluidt de meest logische vervolgstap in zijn carrière.

“De golfstaat bereidt de grootste aanbieding voor die ooit aan een voetballer is gedaan”, meldt het medium. Begin april onthulde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat Messi voor een astronomisch salaris de overstap kan maken naar de Saudi Pro League. De 35-jarige aanvaller heeft een aanbod van Al-Hilal ontvangen en zou meer dan vierhonderd miljoen euro per jaar kunnen verdienen.

Met de komst van de wereldkampioen hoopt men in Saudi-Arabië het voetbal nog meer op de kaart te zetten in aanloop naar het WK van 2030. Messi beschikt bij PSG momenteel over een aflopend contract. Tijdens het recente WK in Qatar werd er een mondelinge afspraak gemaakt tussen de twee kampen, maar de gesprekken hebben nooit tot een overeenkomst geleid.

Nu Messi voor twee weken is geschorst, niet zal trainen en ook geen salaris ontvangt, is een langer verblijf in het Parc des Princes zo goed als uitgesloten. Barcelona hoopt momenteel nog altijd op een sensationele terugkeer van Messi, maar door de beperkte financiële mogelijkheden is het de vraag hoe reeël zijn komst daadwerkelijk is.