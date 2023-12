Brobbey verkozen tot Speler van de Maand; ook collega bij Ajax valt in prijzen

Brian Brobbey is donderdag verkozen tot Eredivisie Speler van de Maand december. Uit data van statistiekenbureau Opta en stemmen van fans kwam de Ajax-spits als winnaar uit de bus. Ook het Johan Cruijff Talent van de Maand december speelt in Amsterdam: Benjamin Tahirovic gaat er met de prijs vandoor.

Nadat Ajax de maand november als achtste afsloot, klommen de Amsterdammers in december op naar de vijfde plek van de ranglijst. Vooral de rol van Brobbey viel daarin op: de aanvaller was steevast de beste aan Ajax-zijde en noteerde in totaal vier treffers en een assist.

Mede daarom wordt de enkelvoudig Oranje-international beloond met zijn eerste Speler van de Maand-trofee ooit in de Eredivisie. Wel won Brobbey al driemaal eerder de Johan Cruijff Talent van de Maand-verkiezing, die nu in het voordeel van zijn ploeggenoot uitvalt.

Op basis van de statistieken is Tahirovic namelijk de best presterende speler onder de 21 jaar in de maand december. De twintigjarige Bosniër noteerde afgelopen maand elf intercepties, een assist en voorassist tegen PEC Zwolle (2-2).

Ook had hij een passnauwkeurigheid van 90,9 procent, waarmee hij iedere Eredivisie-middenvelder dan wel –aanvaller aftroefde.

Brobbey had concurrentie van Vangelis Pavlidis (AZ), Vasilis Barkas (FC Utrecht) en Elayis Tavsan (NEC), terwijl Tahirovic ploeggenoot Ar'Jany Martha en Lequincio Zeefuik (FC Volendam) voorbleef. Tot nu toe had alleen Jorrel Hato, die in augustus tot Talent van de Maand werd verkozen, een prijs gepakt namens Ajax.

Het is een pleister op de wonden voor de Amsterdammers na de bekerblamage tegen USV Hercules. Tegen de vierdedivisionist dolf Ajax in de slotminuten het onderspit: 3-2. Daardoor strijdt Ajax nog op slechts twee fronten: de competitie en de Conference League. De landstitel lijkt met een achterstand van 23 punten een utopie.

