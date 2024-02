Vermoedelijke opstelling PSV: geluk bij een ongeluk voor Peter Bosz

PSV gaat zaterdagavond op jacht naar zijn negentiende overwinning in de Eredivisie. De ploeg van trainer Peter Bosz mag in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax (20:00 uur) laten zien dat het echt de beste ploeg van Nederland is op dit moment. De Eindhovenaren gaan dat doen zonder Joey Veerman, die nog altijd niet is hersteld van een kuitblessure. Ismael Saibari neemt zijn plek in.

Bij PSV draaide het deze week vooral om het wel of niet binnenhalen van Couhaib Driouech. De buitenspeler van Excelsior stond in verregaande belangstelling van de koploper, maar zag een deal op het laatste moment klappen. Yorbe Vertessen verhuisde op zijn beurt wel naar Union Berlin.

"Technisch-directeur Earnest Stewart hield me de hele avond op de hoogte van de transfer, maar soms is het op een gegeven moment wel klaar. Jammer dat Driouech niet is gekomen, toch gaan we verder", blikte Bosz vrijdag kort terug op de hectische Deadline Day.

Door het misgrijpen van Driouech is de spoeling dun op de vleugels bij PSV. Tegen Ajax start Bosz met de sterkst mogelijke opties: Hirving Lozano en Johan Bakayoko. Als zij wegvallen blijft er niet veel over. Noa Lang ligt in de lappenmand en keert voorlopig niet terug. Malik Tillman zou eventueel wel als flankspeler uit de voeten kunnen. Luuk de Jong is als vanzelfsprekend de spits.

Op het middenveld moet dus een oplossing gevonden worden voor de afwezigheid van Veerman. Gelukkig voor Bosz is Saibari net op tijd teruggekeerd van de Afrika Cup. De Marokkaans international, die met zijn land verloor van Zuid-Afrika (0-2), wordt geassisteerd door Jerdy Schouten en Guus Til.

In de achterhoede verandert er weinig bij PSV, wat betekent dat Walter Benítez de doelman is en de achterhoede bestaat uit (van rechts naar links) Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Met acht tegengoals uit negentien wedstrijden heeft Bosz in defensief opzicht weinig te klagen dit seizoen. Ter vergelijking: Ajax werd dit seizoen al 35 keer gepasseerd.

Toch is Bosz op zijn hoede voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie. "Ze winnen acht van hun laatste negen duels en het ziet er qua voetbal een stuk stabieler uit", zo zegt hij. "Het blijft natuurlijk wel altijd Ajax en ze zijn een stuk beter bezig onder trainer John van 't Schip."

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Til, Schouten, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lozano.

