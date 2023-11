Beukema geniet in de Serie A: ‘Hij was mijn beste directe tegenstander, zó snel’

Vrijdag, 10 november 2023 om 10:30 • Wessel Antes • Laatste update: 10:25

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Sam Beukema, die bezig is aan zijn eerste buitenlandse avontuur bij FC Bologna in de Serie A. De 24-jarige verdediger maakt deel uit van een ware Nederlandse enclave, maar begint zelf naar eigen zeggen al langzaam wat Italiaanse maniertjes aan te leren.

Door Wessel Antes

De carrière van Beukema heeft de afgelopen drie seizoenen een ware vlucht genomen. Van de bank bij Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie naar een basisplaats op het hoogste niveau in het voetbalgekke Italië. Het is een verhaal met genoeg ingrediënten voor een mooi jongensboek. Maar heeft de hoofdrolspeler zelf in Bologna wel genoeg tijd om stil te staan bij zijn successen?

“Zelf ben ik een persoon die snel doorgaat naar de volgende stap”, begint Beukema zijn verhaal. “Als ik ergens op een nieuwe plek ben, wil ik direct bekijken of er nog meer inzit. Wat dat betreft zijn mijn ouders daar beter in. Gelukkig schudden mijn vrienden en familie mij regelmatig wakker om te benadrukken wat ik aan het doen ben. Als ik dan terugkijk wat er allemaal is gebeurd, ben ik uiteraard wel trots.”

De Serie A was voor Beukema al op jonge leeftijd een droomcompetitie. “Sinds ik verdediger ben, is het samen met de Premier League wel een ultieme droom geweest om op dit niveau te spelen.” Nu ziet de mandekker het als een perfecte leerschool. “Dat gevoel is nu eigenlijk al helemaal bevestigd. Ik geniet van de passie hier en merk dat ik iedere week een nog completere verdediger word. Dat is wel het doel dat ik in mijn carrière nastreef.”

Je kunt de jongen uit Deventer halen, maar Deventer niet uit de jongen. De stad aan de IJssel en Kowet zitten voor altijd in Beukema’s hart. “Ik ben een Go Ahead supporter in Italië, het zal altijd mijn club zijn. Ik volg alles en heb regelmatig contact met bijvoorbeeld Bas Kuipers. Als mijn ouders ’s weekends niet in Bologna zijn, zitten ze in De Adelaarshorst. Het is geweldig om te zien hoe Go Ahead het doet, met de vijfde plek nu. Wat mij betreft houden we dat zo!” Tijdens de komende interlandperiode reist Beukema voor zijn verjaardag weer even terug naar huis.

Beukema wist zijn geliefde Go Ahead Eagles in het seizoen 2020/21 aan promotie te helpen.

De centrumverdediger leerde de afgelopen twee seizoenen al kennen hoe het leven buiten Overijssel is. Na de promotie van zijn jeugdliefde naar de Eredivisie maakte Beukema zelf de overstap naar AZ. In Alkmaar heeft de rechtspoot zich razendsnel ontwikkeld. “Die stap naar AZ maakte ik heel bewust. Eigenlijk wilde Bologna mij al overnemen na het promotiejaar met Go Ahead, maar zelf had ik in mijn hoofd een plan uitgestippeld via de Nederlandse top. Met die ervaring op zak kom je toch anders binnen in het buitenland. Wat dat betreft is het goed gelukt.”

“Een hele leerzame periode”, omschrijft Beukema zijn twee seizoenen in het AFAS Stadion. “Ik ben daar als speler en mens enorm gegroeid. Ik ging in Amsterdam wonen, waardoor ik voor het eerst mijn vertrouwde Deventer verliet. Maar eigenlijk heb ik op voetballend vlak bij AZ ook wel wat meegemaakt. Je zou het bijna vergeten, omdat ik in twee seizoenen een mooie transfer heb verdiend, maar ik heb best een lange periode op de bank gezeten. Dat was wel wennen omdat ik het jaar daarvoor bij Go Ahead nog alles speelde.”

Pas in de tweede seizoenshelft van zijn eerste jaar bij AZ kwam Beukema wat meer aan spelen toe. “Mijn ouders zijn toen wederom belangrijk geweest. Zij bleven erop hameren dat mijn tijd wel zou komen. Ze zeiden: ‘Sam, je hebt bewust gekozen voor een langdurig contract, alles komt goed.’ Zo zie je maar weer dat ik altijd naar hen moet luisteren, want nu zit ik hier in Bologna!”

Zijn transfer naar Italië heeft Beukema deels te danken aan een uitstekend tweede jaar bij AZ. De Alkmaarders eindigden vorig seizoen op de vierde plaats in de Eredivisie en wisten het in de Conference League te schoppen tot de halve finale, waarin West Ham United uiteindelijk te sterk bleek. “Dat tweede seizoen was natuurlijk geweldig, met de Conference League als absoluut hoogtepunt. Als je begint in de voorrondes en eindigt met een halve finale, tegen toevallig mijn favoriete club West Ham, is dat extreem genieten.”

Beukema is blij dat hij deel heeft mogen uitmaken van een bijzonder AZ-team. “Ik ging elke dag met een grote glimlach naar de club toe. Niet alleen omdat het voelde als een vriendenteam, maar ook omdat de kwaliteit van onze selectie echt hoog was. Als je kijkt met wie ik de afgelopen jaren heb mogen samenspelen… Tijjani (Reijnders, red.) doet het nu geweldig bij AC Milan en Oranje, Milos (Kerkez, red.) speelt alles bij Bournemouth in de Premier League, Albert (Gudmundsson, red.) doet het goed bij Genoa in de Serie A en Jesper (Karlsson, red.) is mij achtervolgd naar Bologna. Dan vergeet ik nog bijna te noemen dat een Pavlidis nu topscorer van de Eredivisie is. Al met al was het geweldig om die jongens te leren kennen.”

De carrière van Beukema had ook via Feyenoord kunnen lopen. De regerend landskampioen wilde de Deventenaar in 2021 net als AZ oppikken bij Go Ahead, maar greep ondanks zijn voorliefde voor de club naast zijn diensten. “Of ik er nooit aan denk hoe het was gelopen als ik wel voor Feyenoord had gekozen? Stiekem ben ik wel een persoon die dat doet hoor, daar moet ik eerlijk in zijn. Zeker in dat eerste seizoen, toen Feyenoord de finale van de Conference League wist te halen.”

“Toen dacht ik wel: tjonge jonge, die Arne Slot is met dat Feyenoord wel mooie dingen aan het bereiken”, lacht Beukema. “Maar achteraf sta ik nog steeds achter mijn keuze voor AZ. Feyenoord had met Trauner in dat jaar een geweldige centrale verdediger in huis, dus je moet ook realistisch zijn en beseffen dat je daar wellicht ook niet veel minuten had gemaakt. Dat is altijd maar de vraag natuurlijk. Of ik het in de toekomst wel zie zitten? Je weet het nooit. Ik heb vaak genoeg gezegd dat Feyenoord vroeger mijn club was, dus ik sluit het absoluut niet uit. Het zou zeker mooi zijn om daar ooit te spelen, maar dat is iets waar ik nu niet mee bezig ben.”

Beukema in duel met West Ham United-aanvaller Jarrod Bowen, tijdens de halve finale van de Conference League.

Nu ligt de focus volop op Bologna, waar al Beukema’s verwachtingen tot dusver uitkomen. De verdediger, die voor liefst 9 miljoen euro werd overgenomen van AZ, voelt het volste vertrouwen van zijn nieuwe club. “Omdat Bologna mij al sinds Go Ahead op de radar had, was het wel aantrekkelijker om hier mijn eerste buitenlandse avontuur aan te gaan. Er waren meer Italiaanse clubs met interesse, maar dat was voor mij wel een bevestiging dat Bologna het meende. Daardoor hadden ze een streepje voor. Ik moet zeggen dat ik mij nu al thuis voel bij de club, dat is wel bijzonder na vier maanden in het buitenland.”

Beukema moest zich in zijn eerste weken aanpassen aan de manier van trainen. “De voorbereiding was wel even iets anders dan bij AZ. Het was in de beginfase veel lopen zonder bal. Afgelopen zomer was het in Bologna ook nog eens 40 graden, want je zit hier niet aan zee. Dat was in combinatie met die trainingen wel even pittig.” Toch moest Beukema vooral buiten het veld wennen. “In de kleedkamer spreekt de trainer (Thiago Motta, red.) vrijwel alleen Italiaans, dus dat zorgde wel voor een kleine taalbarrière. Toen besefte ik gelijk dat het tijd was om daar zelf verandering in te brengen.”

Op allerlei manieren probeerde Beukema de Italiaanse taal te leren. “Tegenwoordig kun je alles opzoeken en zijn er zelfs apps. Inmiddels kan ik zeggen dat ik mijn teamgenoten en de staf goed begrijp. Zelf spreek ik al een redelijk woordje Italiaans, want ik ben ook begonnen aan lessen. Ik merk dat de Italianen dat echt wel waarderen. Mijn moeder heeft tien jaar in Italië gewoond en ik kom hier al sinds klein, dus het was eigenlijk ook wel een taal die ik altijd al wil spreken. Dat ik dat nu kan combineren met mijn voetbaldroom is natuurlijk geweldig.”

Dat het voetbal leeft in Bologna, merkt Beukema niet alleen in Stadio Renato Dall'Ara. “Toen ik hier tekende, wist ik niet echt of de club een fanatieke aanhang had. Daar ben ik inmiddels wel achter. De sfeer in het stadion is geweldig, maar ook in de stad zijn veel mensen bijna obsessief met voetbal bezig. In Italië staat voetbal op de eerste plaats, spelers worden gezien als helden. Het is mooi om dat mee te maken tijdens een bezoekje aan de stad. Italianen zijn heel lief en positief, in tegenstelling tot in Nederland zullen ze nooit het negatieve benadrukken. Al gaat het nu met Bologna heel goed, dus dat is ook wel makkelijk praten haha.”

Beukema is helemaal gesetteld in zijn appartement in Bologna. “Ik woon hier lekker op mezelf op een hele goede locatie. Binnen tien minuutjes ben ik in het centrum, dus dat is geweldig. Of ik het erg vind om alleen te zijn? Eigenlijk niet. Ik ben een enig kind, dus dat ben ik eigenlijk wel gewend. Die rust is ergens ook wel fijn. Daarbuiten komt er bijna iedere week wel iemand langs vanuit Nederland. Mijn vader en oom willen het liefst al mijn wedstrijden zien, maar ook mijn moeder is er regelmatig. Het is voor iedereen natuurlijk leuk om hier te zijn.”

In zijn vrije tijd is Beukema regelmatig zelf een toerist in Italië. “Afgelopen weekend speelden we op vrijdag tegen Lazio (1-0 winst, red.), dus toen waren we een paar dagen vrij. Dan heb je de tijd om een andere stad te verkennen. Samen met een paar teamgenoten ben ik toen naar Milaan geweest. Even lekker rondlopen en wat eten met de jongens. Zo ben ik ook al in Florence geweest, Bologna ligt redelijk centraal dus met de trein ben je zo in andere steden. Of ik Tijjani nog heb gezien afgelopen weekend? Daar heb ik wel over nagedacht, maar ik was ook met wat andere gasten. Achteraf maar beter ook, want Milan verloor met 0-1 van Udinese. Dat komt een andere keer echt nog wel goed.”

Beukema in duel met Victor Osimhen tijdens het thuisduel met Napoli (0-0) eind september.

Het is voor Beukema geen noodzaak Milaan te bezoeken om Nederlanders te zien, daar hij in Bologna terecht is gekomen in een Nederlandse enclave. Oussama El Azzouzi, Joshua Zirkzee en Sydney van Hooijdonk staan allen onder contract bij de Italiaanse club. “Met Alexis Saelemaekers hebben we ook nog een Belg die Nederlands spreekt. We hebben sowieso een hecht team bij Bologna, maar af en toe een beetje grappen in het Nederlands maakt alles nog net wat leuker. Uiteindelijk trek je logischerwijs al snel naar elkaar toe. Dat Karlsson is gekomen was voor mij natuurlijk extra leuk.”

I Rossoblù staan na elf wedstrijden in de Serie A op de zesde plaats, voor grote clubs als AS Roma, Fiorentina en Lazio. Beukema moest onlangs twee wedstrijden laten schieten wegens een pijntje, maar speelde verder alles voor de volledige negentig minuten mee. Zodoende staat hij op 990 minuten, verdeeld over 11 optredens in de Serie A en Coppa Italia. “Alles is positief. Ik zit in een lekkere flow, we presteren goed als team en ik merk aan alles dat ik dit wil doorzetten.” Het succes gaat gepaard met een kleine gedragsverandering. “Ik merk zelf dat ik steeds meer wordt meegezogen in die Italiaanse passie met het maken van bepaalde gebaartjes. In die focus en adrenaline ga je gewoon mee door deze omgeving.”

“Uiteindelijk is dat alleen maar mooi en grappig”, gaat Beukema verder. “Als je ziet dat al je medespelers en tegenstanders het doen gaat dat bijna vanzelf. Het hoort er een beetje bij in Italië, al moet het natuurlijk niet doorslaan. Uiteindelijk blijf ik altijd gewoon nog Sam uit Deventer, daar hoef je je geen zorgen om te maken hoor!” Gevraagd naar zijn beste tegenstander tot dusver, komt Beukema direct met een uitschieter. “Osimhen! Die jongen is echt heel snel, dat is niet normaal. Als hij even aanzet is hij gewoon weg. Hij is wel de spits waarbij ik echt gefocust moest blijven. Iedere seconde. Verder is het een droom om tegen al die topspitsen te spelen. Giroud, Vlahovic, Lautaro Martínez, ga zo maar door. Daar kun je alleen maar beter van worden, denk ik.”

“Dat is precies waarvoor ik naar Italië ben gekomen”, stelt Beukema. “Om iedere week die weerstand te voelen en te moeten knokken om overeind te blijven. In het voetbal wil je je kunnen meten met de besten en in de Serie A krijg ik elke wedstrijd weer een nieuwe uitdaging. Ook de spitsen van kleinere clubs moet je niet onderschatten, want ze kennen allen de fijne kneepjes van het vak. Daardoor moet je iedere seconde scherp zijn op het veld en daar hamert de trainer dan ook op.”

Zijn trainer Motta omschrijft Beukema als ‘voetbalgek’. De 41-jarige oefenmeester kwam in zijn spelersloopbaan zelf uit voor FC Barcelona, Atlético Madrid, Genoa, Internazionale en Paris Saint-Germain. “Het is prachtig om te zien hoe die man bezig is met zijn vak, af en toe lijkt hij geobsedeerd. Tactisch is hij heel sterk, je kunt zien dat hij jarenlang het spel heeft verdeeld bij grote clubs en het Italiaanse elftal. Door zijn status heb je direct heel veel respect voor zo’n man. Je wil elke training weer knokken om jezelf te bewijzen aan hem. Gelukkig laat hij regelmatig weten dat hij tevreden over me is, ook dat geeft vertrouwen.”

De overstap is vrijwel perfect verlopen voor Beukema, maar er is nog één ding dat ontbreekt: een eerste treffer voor Bologna. “Daar hunker ik wel naar, al heb ik nog niet echt kansen gehad. In dat jaar bij Go Ahead viel alles natuurlijk op de juiste plek, toen werd ik zelfs gedeeld topscorer met Sam Hendriks volgens mij. Ik hoop dat hij binnenkort weer op de juiste plek valt. Na trainingen oefen ik regelmatig op koppen, dus zolang ik dat blijf doen komt het vanzelf wel een keer goed.”

Beukema ligt bij Bologna tot medio 2027 vast.

Waar zijn maatje Reijnders hard op de deur klopt bij het Nederlands elftal, vindt Beukema het belangrijk om realistisch te blijven. “Natuurlijk blijf ik altijd dromen en met interesse naar de voorselecties van de bondscoach kijken, dat is alleen maar gezond. Maar voor nu vind ik het belangrijk om mezelf lekker te focussen op Bologna. Ik weet zelf ook heel goed dat de concurrentie bij Oranje hevig is, dus wellicht is dat iets voor de langere termijn. Zolang ik zelf wekelijks blijf presteren in de Serie A is niets onmogelijk. Wie weet heb ik nog een vervolgstap nodig om dat niveau te halen, maar je weet het nooit. Voor nu is het al heel gaaf om te zien hoe Tijjani het doet bij Oranje, hij is al bijna niet meer weg te denken!”

Een andere droom voor Beukema blijft Engeland. “Het zou geweldig zijn als ik ooit nog bij West Ham mag spelen, al is de hele Premier League voor mij het ultieme. Ik hoop dat ik dat ooit nog mag meemaken. Op dit moment zit ik hier goed in Bologna. Ik wil hier iets moois neerzetten en het begin is goed. Het is aan ons als team om daarop voort te borduren.” Waar Beukema zichzelf over vijf jaar ziet? “Ik ben nu 24… Over vijf jaar zou het dan wel mooi zijn om in de Premier League te spelen, maar waar laat ik nog even open!”