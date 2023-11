Bergwijn en Akpom helpen Ajax met zege op Volendam van laatste plek af

Donderdag, 2 november 2023 om 21:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Ajax heeft donderdag de eerste wedstrijd dit seizoen onder John van 't Schip gewonnen. De Amsterdammers rekenden via een treffer van Steven Bergwijn en een hele late van Chuba Akpom af met FC Volendam: 2-0. Het had slechter kunnen aflopen voor Ajax, want Robert Mühren miste diep in de tweede helft bij een 1-0 stand een-op-een met Diant Ramaj. Ajax verlaat dankzij zijn eerste zege sinds 24 augustus (!) de laatste plaats in de Eredivisie en staat nu vijftiende. Volendam daalt naar de zeventiende plek.

Van 't Schip verraste vriend en vijand door Ar'Jany Martha, die doorgaans in Jong Ajax speelt, als linksback op te stellen. Het ging ten koste van Gastón Ávila, die tegen PSV (5-2) hopeloos door het ijs zakte. De Argentijn benadrukte tegenover zijn nieuwe trainer Van 't Schip geen linksback te willen spelen en vond gehoor.

Bij Volendam voerde Matthias Kohler ook één wijziging door. Darius Johnson kreeg voorin een basisplaats in plaats van Garang Kuol.

Ajax ging goed van start. Al in de vijfde minuut legde Brobbey de bal panklaar voor Steven Berghuis, die de bal van dichtbij naast schoof. Vier minuten later was de rechtsbuiten opnieuw dreigend. Vanaf de punt van het strafschopgebied schoot hij hard voorlangs.

Aanvoerder Steven Bergwijn zet Ajax met een heerlijke knal op voorsprong tegen FC Volendam! ??#ajavol — ESPN NL (@ESPNnl) November 2, 2023

Na de openingsfase kroop Volendam wat meer uit zijn schulp. De bezoekers werden dreigend via enkele hoge ballen voor het doel van Ramaj, die de bal bij een hoekschop niet wist te klemmen.

Ajax kwam ermee weg en werd daarna weer sterker. Na een half uur spelen kwam Bergwijn met een schot richting verre hoek dichtbij, maar de linksbuiten van Ajax had de pech de lat te raken. Op slag van rust had Volendam-doelman Mio Backhaus moeite met een nieuw schot van Bergwijn, maar Kenneth Taylor raakte de uiterst kansrijke rebound slecht en schoot over.

Na rust deed Ajax er nog een schepje bovenop. Binnen enkele minuten creëerden de Amsterdammers meerdere momenten van gevaar. Bergwijn probeerde het eerst uit een voorzet van Martha, maar zijn inzet werd nog net weggetikt door Backhaus.

De doelman van Volendam had geen antwoord toen Ajax in de 57ste minuut opnieuw op zijn doel afstormde. Brobbey legde breed op Bergwijn, die van dichtbij hard en hoog in het midden van het doel afdrukte: 1-0.

Uit het niets kreeg Volendam in de 72ste minuut dé kans op de gelijkmaker. Na een misverstand tussen Van den Boomen en Jorrel Hato kon Robert Mühren vanaf de middellijn op het doel van Ajax af. De spits kreeg de bal niet voldoende de hoek in en zag Ramaj redding brengen.

Martha moest zich snel daarna laten vervangen vanwege kramp. Anass Salah-Eddine, zijn vervanger, liet zich een kwartier voor tijd te kijk zetten door Bilal Ould-Chikh. Zijn uitstekende voorzet resulteerde in een vrije kopkans voor Damon Mirani, maar Ramaj kon redding brengen.

Ajax werd uit de brand geholpen door Akpom, die in was gevallen voor Brobbey. De spits kende eerst een mislukte kopbal met zijn schouder, maar maakte dat meteen goed door de daaropvolgende hoekschop binnen te knikken: 2-0. Akpom had er nog een moeten maken na weergaloos voorbereidend werk van Bergwijn, maar de spits schoot voor open doel op de paal.