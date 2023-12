‘Berghuis drijft op conflict en is zelf van het plagen, pesten en vernederen’

Hugo Borst begrijpt niets van de door Ajax verzonnen actie ‘Silence Social Hate’. Als onderdeel van een campagne tegen online haat speelden de Amsterdammers zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst) zonder spelersnamen op de rug. Borst stelt dat het beter is om anonieme reageerders compleet te negeren en vindt eveneens dat Steven Berghuis haat in werking zet met zijn tv-optredens.

Ajax liet zaterdag weten genoeg te hebben van de manier waarop voetbalsupporters zich uiten op sociale media. De Amsterdamse club deelde voorafgaand aan het competitieduel met Sparta een video waarin onder meer Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Berghuis berichten voorlazen die zij de afgelopen jaren hebben ontvangen.

Borst richt zich maandagochtend in zijn column voor het Algemeen Dagblad op Berghuis. “Tegen hem moet ik even het volgende aanhouden: wat je zaait, is wat je oogst. Voor wat hij zegt en uitdeelt, geldt hetzelfde.”

De columnist vindt dat er niet ‘schijnheilig gedaan moet worden’ en stelt dat er geen wedstrijd voorbij gaat dat Berghuis niet alles doet om te winnen. “Berghuis is een mix van Søren Lerby, Diego Simeone en Roy Keane. Typische ontregelende middenvelders, terwijl Berghuis de creatievere verbindingsspeler lijkt.”

Borst noemt de creatieveling van Ajax een goede voetballer, maar is niet te spreken over de persoon Berghuis. “Hij praat tegen zijn (directe) opponent. Hij drijft op conflict, rancune en emotie. Dat praten bestaat uit plagen, pesten en vernederen. Je krijgt als opponent het hele pakket, inclusief zijn misbaar en een rotschop van achteren.”

“Ik heb de voorbije jaren heel wat tegenstanders (en zij die in de buurt stonden) gesproken: Berghuis is vaak een etterbak en kortsluiting dreigt bij het minste geringste’, schrijft Borst. “De Argentijnse stijl: onsportief, provocerend, nihilistisch. Ik herken mezelf in hem. Als amateurvoetballer was ik soms een idioot. Mijn mazzel: er waren nooit camera's aanwezig.”

Borst denkt dat Berghuis soms weleens vergeet dat er bij zijn optredens wel camera’s aanwezig zijn. “Onthullende tv-registraties met Berghuis in de hoofdrol wekken zo de ergernis van kijkers, zetten haat in werking.”

De columnist vindt het tot slot ‘een teken van de tijd’ dat voetballers anoniem door mensen worden uitgescholden en adviseert om deze haatberichten juist officieel te negeren. “Zo ontneem je ze voorgoed hun bestaansrecht.”

