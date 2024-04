Bayern München ten koste van zwak Arsenal naar halve finale Champions League

Bayern München heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Der Rekordmeister won woensdagavond met 1-0 van Arsenal en dat is na het 2-2 gelijkspel in Londen genoeg om door te bekeren. De winnende treffer in het enigszins tegenvallende duel kwam op naam van Joshua Kimmich, die na een uur overtuigend binnenknikte. Bayern neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Real Madrid en Manchester City.

Aan de kant van Bayern kon trainer Thomas Tuchel niet beschikken over zowel Serge Gnabry als Kingsley Coman, waardoor Raphaël Guerreiro doorschoof naar de linksbuitenpositie. Noussair Mazraoui mocht het door de afwezigheid van de geschorste Alphonso Davies laten zien als linksback. Net als in de heenwedstrijd stond Matthijs de Ligt in de basis. Bij Arsenal kreeg Takehiro Tomiyasu een basisplaats toebedeeld. De Japanner kreeg op linksback de voorkeur boven Jakub Kiwior. Het was de enige wijziging van Mikel Arteta.

Harry Kane kreeg al na iets meer dan drie minuten de kans om de score te openen. De Engelsman zag zijn inzet aangeraakt worden door William Saliba, waardoor echt groot gevaar uiteindelijk uitbleef voor Arsenal. The Gunners probeerden uit de tegenaanval toe te slaan, maar Bayern oogde scherp en liet weinig toe.

Bayern bleef naarmate de eerste helft vorderde de bovenliggende partij en kreeg via de prima spelende Mazraoui zijn volgende kans. De Marokkaans international kreeg de bal in de loop mee van Guerreiro en schoot via het been van Ben White ternauwernood naast. Luttele ogenblikken later kwam Arsenal opnieuw goed weg, toen een voorzet richting Jamal Musiala net niets opleverde.

Arsenal meldde zich rond het halfuur plots meermaals voor het doel van Manuel Neuer, die gestrekt moest gaan om een treffer van Martin Ødegaard te voorkomen. Daarmee was het gevaar nog niet geweken, want ook Gabriel Martinelli kreeg een prima mogelijkheid. De Braziliaan verzuimde echter om een hoek uit te kiezen en schoot recht op Neuer af. De Bayern-legende had even later ook weinig moeite met de kopbal van Kai Havertz. Het was de beste fase van Arsenal in de wedstrijd.

De tweede helft begon direct spectaculair. Een prima voorzet van Kimmich belandde op het hoofd van Leon Goretzka, die op de kruising kopte. De rebound kwam terecht voor de goede linker van Guerreiro, die via Saliba tegen de paal schoot. Arsenal stelde net als in de eerste helft lange tijd teleur en kreeg na ruim een uur spelen een mokerslag te verwerken. Guerreiro zette voor richting de penaltystip, waar Kimmich aanstormde en machtig binnenkopte: 1-0.

?????????????? kopt binnen! ?? De Duitsers breken via het hoofd van de middenvelder de wedstrijd open ?? Nu moet Arsenal scoren om zicht te houden op de halve finale ??#ZiggoSport #UCL #BAYARS pic.twitter.com/2bMvio9tjy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2024

Bayern ging direct op jacht naar de genadeklap en na een prima actie en dito voorzet van Mazraoui kreeg Leroy Sané de kans om Bayern op rozen te schieten. De vleugelspeler raakte de bal echter totaal verkeerd en zag zijn poging hoog over het doel van David Raya vliegen. Arteta reageerde met het inbrengen van Gabriel Jesus en Leandro Trossard voor Jorginho en Martinelli.

Arsenal deelde hier en daar wat speldenprikjes uit, zonder dat het echt dicht bij een treffer kwam. Het gevaarlijkste moment kwam op naam van Gabriel Jesus, die in buitenspelpositie over en naast schoot. Ondanks het tegenvallende spel van Arsenal bleef de achterstand, ook over twee duels, minimaal.

Die ene grote kans komt er meestal wel en dat gold ook voor Arsenal. Ødegaard zag zijn schot richting de korte hoek gekeerd worden door Neuer, die de bal overduidelijk tot hoekschop verwerkte. De Nederlandse arbitrage onder leiding van Danny Makkelie slaagde er echter niet in om dat waar te nemen, tot ongeloof van Ødegaard. Arsenal verscheen nog wel enkele malen dreigend voor het doel van Bayern, maar de verlossende gelijkmaker zat er niet meer in voor the Gunners.

