Nijhuis: ‘Brobbey zei tegen me dat het een fout was, toen heb ik het aangepast’

Bas Nijhuis sprak maandagavond in Vandaag Inside over de veelbesproken 1-0 van Ajax tegen NEC van zondag in de Johan Cruijff ArenA. Jaydon Banel leek de treffer in eerste instantie op zijn naam te krijgen, maar na een check van de scheidsrechter werd het doelpunt toegekend aan Brian Brobbey.

"Zo'n doelpunt van Brobbey. Die wordt aan Brobbey gegeven, toch?", opende tafelgast Özcan Akyol het item over de eerste goal van Ajax tegen de Nijmegenaren op enigszins spottende wijze.

"Die jongen die scoorde, Banel, stond op het scorebord. Dus Brobbey loopt naar mij toe en zegt: 'Hé Bas, dat was mijn goal'. Hij (Banel, red.) schiet hem tegen hem aan en hij wordt het laatst geraakt, wel of niet, door Brobbey, zie je dat? Hij wordt van richting veranderd", aldus Nijhuis tegen Akyol, terwijl de beelden van de 1-0 van Ajax worden getoond.

"Maar het was wel bepalend", haakte Johan Derksen in. "Ja, maar Brobbey zag op het scorebord de naam Banel", counterde Nijhuis. "Dus op een gegeven moment liep hij naar mij toe en zei: 'Bas, die goal is van mij'".

"Dus ik zeg tegen de VAR: 'Check even wie hem als laatste raakt'. Het was Brobbey, toen zei ik dus dat ze het moesten doorgeven aan het stadion om het te veranderen."

"Dus ik heb hem laten veranderen in Brobbey en dat zei ik ook tegen hem. 'Ja Bas, prima', zei hij toen. Zo doen we dat op het veld", besloot Nijhuis zijn analyse over het openingsdoelpunt van Ajax tegen NEC met een kwinkslag.

Ajax leek zondag op eigen veld te gaan winnen van NEC door de 2-1 van Carlos Forbs ruim tien minuten voor tijd. Rober González redde ver in blessuretijd echter een punt voor de bezoekers uit Nijmegen.

