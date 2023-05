Barcelona pakt de landstitel na galavoorstelling bij rivaal

Zondag, 14 mei 2023 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

Barcelona heeft zondagavond voor de 27ste keer in de clubgeschiedenis de landstitel veroverd. In het hol van de leeuw, op bezoek bij rivaal en stadgenoot Espanyol, was de ploeg van trainer Xavi met 2-4 veel te sterk. Robert Lewandowski was tweemaal trefzeker, terwijl Alejandro Baldé en Jules Koundé eveneens tot scoren kwamen. Namens Espanyol verzorgden Javi Puado en Joselu de treffers. Met nog vier speelronden te gaan kan naaste achtervolger Real Madrid de achterstand van veertien punten op Barcelona niet meer goedmaken. Het is de eerste prijs als trainer voor trainer Xavi.

Xavi had een basisplek in petto voor Frenkie de Jong, die op het middenveld naast Sergio Busquets en Pedri stond. Gavi schoof een linie naar voren en vormde de voorhoede met spits Lewandowski en Raphinha, die de rechterflank bestreek. Doelman Marc-André ter Stegen zag een viermansdefensie voor zich staan die bestond uit Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen en Baldé. Xavi speelde dus met exact dezelfde elf namen als in het gewonnen LaLiga-duel met Osasuna (1-0).

???????????????????????? BARCAAAA ?? En daar is 'ie al, Robert Lewandowski tikt als een echte spits de bal in het doel ? Is dit het doelpunt dat ons lang zal bij bijven? ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolBarça pic.twitter.com/qwTeAYIsPT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2023

Al binnen twintig speelminuten leek Barça vrijwel zeker van de landstitel, daar zowel Lewandowski als Baldé reeds tot scoren was gekomen. Laatstgenoemde betrad met een fraaie passeerbeweging het zestienmetergebied en bezorgde de Poolse goalgetter een niet te missen kans in het vijfmetergebied: 0-1. Ditmaal was het uitstekende voorbereidende werk van Pedri, die uit de draai een voorzet op maat bij Baldé bezorgde. De linksachter maakte van dichtbij geen fout: 0-2. De derde treffer werd op slag van het rustsignaal gevonden.

Net als bij het tweede doelpunt verliep de aanval ook bij de 0-3 over de rechterflank. Raphinha fungeerde als aangever voor Lewandowski, die zijn tweede spitsengoal van de avond aantekende. Het laatste sprankje hoop van Espanyol op een acceptabel eindresultaat ging zeven minuten na rust definitief in rook op. De Jong had een fenomenale, hoge steekpass in huis op Koundé, die boven Puado uittorende en de 0-4 binnenknikte. De thuisploeg wist nog wel twee treffers te maken: na een uitstekende pass van Fernando Calero wist Puado doelman Ter Stegen met een fraaie stiftbal te verschalken: 1-4. In de slotseconden zette Joselu de 2-4 eindstand op het scorebord.

??-?? na ?????????????? minuten! ?? Barcelona begint met een droomstart in de kampioenswedstrijden ?? Doelpuntenmaker is de negentienjarige Alejandro Baldé ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolBarça pic.twitter.com/2QFtyAhTaA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2023

??-?? LEWANDOWSKI! ?? Barça klapt over Espanyol heen dat binnen de eerste 45 minuten drie om de oren krijgt ?? Kan dit nog misgaan voor Barcelona? ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolBarça pic.twitter.com/Iv9cgg6z40 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2023

[/embed}