AZ start tweeluik met zeer moeizame zege op nummer drie van Andorra

Donderdag, 10 augustus 2023 om 20:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:01

AZ heeft het heenduel met Santa Coloma in de derde ronde van de Conference League nipt weten te winnen. In Andorra maakte de ploeg van trainer Pascal Jansen via Djordje Mihailovic pas een kwartier voor tijd het enige doelpunt: 0-1. Volgende week donderdag om 20:45 uur staat de return in Alkmaar op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich vervolgens voor de play-offs van het Europese toernooi.

AZ begon met één debutant aan het duel: de van SK Brann overgekomen Noorse linksback David Møller Wolfe. Hij moet in Alkmaar de naar Bournemouth vertrokken Milos Kerkez doen vergeten. Verder viel op dat Riechedly Bazoer in het hart van de defensie startte, samen met Pantelis Hatzidiakos. Bazoer stond afgelopen seizoen slechts twee keer in de basis, wat mede door blessureleed kwam. Deze jaargang lijkt hij op meer speeltijd te kunnen rekenen.

Verwacht werd dat AZ niet al te veel problemen zou moeten hebben met de nummer drie van Andorra. Maar in de eerste helft lukte het de Alkmaarders maar niet om echt grote kansen te creëren. Beide ploegen losten voor de rust geen enkel schot op doel, waardoor de ruststand 0-0 was. Jesper Karlsson was nog het dichtst bij een goal, maar zijn vrije trap in de 42ste minuut ging een paar meter over het vijandelijke doel.

Direct aan het begin van de tweede helft werd ook Santa Coloma voor het eerst gevaarlijk, maar doelman Mathew Ryan bracht eenvoudig redding op de schuiver van buiten het strafschopgebied. Even later moest de Australische keeper opnieuw in actie komen na een vrije trap, met een corner als gevolg. In de fase daarna greep AZ weer het initiatief en kreeg het ook kansen: Yukinari Sugawara schoot een meter naast en Dani de Wit maaide in kansrijke positie langs de bal. Een kwartier voor tijd was het alsnog raak, toen Mihailovic een vrije trap van Sugawara binnenkopte: 0-1. Dat bleek genoeg voor de zege.