Vermoedelijke XI Griekenland: veel Eredivisie-invloeden binnen selectie

Donderdag, 7 september 2023 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:11

Zo belangrijk als het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Griekenland voor Oranje is, is het dat ook voor de Grieken. De ploeg van bondscoach Gustavo Poyet staat met zes punten uit drie wedstrijden op de tweede plek in Groep B en lijkt de gevaarlijkste concurrent van Nederland om de tweede plek. Frankrijk is met twaalf punten uit vier duels de foutloze koploper.

De Griekse selectie kent zes spelers met ervaring in de Eredivisie: Vangelis Pavlidis, Pantelis Hatzidiakos, Lazaros Rota, Kostas Tsimikas, Georgios Giakoumakis en Dimitros Limnios. Tasos Douvikas, die deze zomer voor twaalf miljoen euro de overstap maakte van FC Utrecht naar Celta de Vigo en tot dusver vijftien keer uitkwam voor de nationale ploeg (1 goal, 3 assists), is niet geselecteerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verder kent de Griekse selectie een aantal grote namen. Nottingham Forest-doelman Odysseas Vlachodimos verdedigt het doel. Hij droeg tot dusver 33 keer het shirt van de nationale ploeg en wist daarin 15 keer de nul te houden. Ook aanvoerder en nummer 10 Anastasios Bakasetas is een speler om in de gaten te houden. De middenvelder van Trabzonspor is redelijk onbekend in Nederland, maar een grootheid in Griekenland.

Vermoedelijke XI Oranje: dringen voor een plekje op het middenveld

Zo start Oranje zeer waarschijnlijk aan het duel met de Grieken. Lees artikel

'Moeilijke opgave'

John van 't Schip, tussen 2019 en 2021 bondscoach van de Griekse ploeg, verwacht dat Nederland een zwaar duel tegemoetgaat. "In Griekenland leeft het idee dat ze het EK kunnen halen met deze ploeg. Het liefst had je dat natuurlijk allemaal zelf meegemaakt, maar het is wel mooi dat nu wordt voortgezet wat we hebben opgebouwd", zo laat de voormalig bondscoach optekenen in De Telegraaf. "Makkelijk gaat het zeker niet worden voor Oranje, terwijl dit een wedstrijd is die eigenlijk wel gewonnen moet worden met het oog op de kansen op EK-kwalificatie."

"Als ik één tip moet geven aan Ronald Koeman en het Nederlands elftal, dan zou ik heel goed het oog houden op Bakasetas", gaat Van 't Schip verder. "Dat is een heel goede speler. Bakasetas, die bij Trabzonspor speelt, is de middenvelder met het meeste voetballende vermogen. Een slimme speler, die hard werkt voor het team, maar ook goals maakt en assists verzorgt. Je moet ervoor waken dat je hem te veel ruimte geeft, want via hem komt het Griekse team goed aan het voetballen."

Vermoedelijke XI Griekenland: Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Kourbelis, Siopis, Bakasetas; Masouras, Giakoumakis, Pelkas.