AC Milan en Reijnders bekeren moeiteloos verder dankzij dubbelslag Jovic

AC Milan heeft dinsdagavond een eenvoudige zege geboekt op Cagliari: 4-1. In de achtste finale van de Coppa Italia waren doelpunten van spits Luka Jovic (2x), jongeling Chaka Traorè en invaller Rafael Leão voldoende voor de overwinning. Oranje-international Tijjani Reijnders deed 80 minuten mee bij de thuisploeg, die vlak voor tijd nog een treffer van Cagliari-aanvaller Paulo Azzi moest incasseren.

Bij Milan stond Reijnders dus in de basis. Trainer Stefano Pioli koos ervoor om een aantal andere sterkhouders rust te geven. Zodoende zaten onder meer Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Simon Kjaer, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Olivier Giroud en Leão op de bank.

Cagliari-trainer Claudio Ranieri had een basisplaats in petto voor voormalig AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos. Oud-PSV’er Gastón Pereiro moest genoegen nemen met een plek op de bank naast Gaetano Oristanio. Laatstgenoemde speelde vorig seizoen nog op huurbasis voor FC Volendam.

Milan toonde in eigen huis de intentie dat het vroeg klaar wilde zijn met Cagliari. Théo Hernandez nam daarbij een belangrijke rol op zich. Na 29 minuten lepelde de Franse sterspeler een lange bal op Jovic, die Cagliari-doelman Boris Radunovic van dichtbij verschalkte: 1-0.

Hernandez was ook de aangever bij het tweede doelpunt van de Milanezen, dat wederom op naam kwam van Jovic. Vlak voor rust ontsnapte de linkspoot aan de linkerkant van het veld. Na een uitstekende rush wist hij Jovic te bereiken, die de bal ietwat gelukkig langs Radunovic wist te glijden: 2-0.

In het tweede bedrijf gooide Traorè de wedstrijd al vroeg in het slot. De negentienjarige buitenspeler kreeg de bal plotseling voor zijn voeten, waarna hij vanuit de draai de derde treffer van de avond noteerde: 3-0. Vervolgens nam het elftal van Pioli wat gas terug, waardoor Azzi nog een eretreffer kon maken: 3-1. De ingevallen Leão zorgde in blessuretijd voor het slotakkoord met een fraai geplaatst schot in de verre hoek: 4-1.

In de kwartfinale van de Coppa Italia gaat Milan spelen tegen de winnaar van de achtste finale tussen Atalanta en Sassuolo. Dat duel, dat wordt gespeeld in Bergamo, staat woensdagavond om 18:00 uur op het programma.

?????????? opent de score! ?? Na een schitterende pass van Theo Hernández schiet de spits door de benen van de doelman binnen ??#ZiggoSport #CoppaItalia #MilanCagliari pic.twitter.com/xd0o6MjE6x — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2024

