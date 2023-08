Hatzidiakos verlaat AZ na 12 jaar en onthult nieuwe club: ‘Een mooie uitdaging’

Vrijdag, 1 september 2023 om 00:26 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:34

Pantelis Hatzidiakos ruilt AZ in voor Cagliari. Dat bevestigde de 26-jarige verdediger donderdagavond na afloop van het duel met SK Brann (3-3, AZ won na penalty's) in de play-offs van de Conference League. Vorige week, na afloop van het heenduel, leek de Griek al te hinten op een aanstaand vertrek. Nu bevestigt hij dat dus ook zelf. Hatzidiakos tekent in Italië tot medio 2027.

"Dit is inderdaad mijn afscheid bij de club", aldus Hatzidiakos desgevraagd voor de camera van ESPN. "Ik heb dertien ontzettend mooie jaren gehad bij de club. Ik kwam als jeugdspeler, en mijn droom was om in AZ 1 te spelen. In een vol stadion, en Europees voetbal. Dat heb ik gedaan, en daar ben ik ontzettend trots op. Ik ben iedereen dankbaar binnen te club. Een mooier afscheid dan dit kon ik zelf niet wensen."

Vervolgens krijgt de verdediger de vraag waar hij zijn carrière gaat vervolgen. "Ik ga naar Cagliari. Iedereen wist het, maar nu komt het ook uit mijn mond. Ik ben vanaf morgen speler van Cagliari. Ik vlieg van hier meteen door. Alles is rond. Voor vier jaar. Vier mooie jaren bij Cagliari, Sardinië. Mooie club, veel om voor te spelen, dus een mooie uitdaging voor mij."

De transfer van de Grieks international zat er al even aan te komen. Twee weken geleden maakte Gianluca Di Marzio er al melding van op Twitter. De transfermarktexpert voegde daaraan toe dat het vertrek van de Griekse centrumverdediger AZ minstens 2 miljoen euro oplevert. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot 2,5 miljoen euro. Hatzidiakos, die nog tot medio 2024 vastlag in Alkmaar, kwam tot 212 wedstrijden voor AZ. Daarin scoorde hij bovendien zes keer en gaf hij negen assists.