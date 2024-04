Arsenal verliest van Aston Villa en ziet titelkansen plots enorm afnemen

Arsenal heeft zondag een gigantische tik gekregen in de strijd om de Premier League-titel. De ploeg van Mikel Arteta werd in eigen huis verrassend geklopt door Aston Villa, dat in de eindfase toesloeg via Leon Bailey en Ollie Watkins: 0-2. Arsenal verzuimt om te profiteren van de nederlaag van Liverpool tegen Crystal Palace (0-1) en blijft tweede. Manchester City staat na de 32ste speelronde bovenaan en heeft twee punten meer dan beide concurrenten. Bovendien heeft City op papier veruit het eenvoudigste resterend programma.

De nederlaag van Liverpool eerder op de zondag tegen Crystal Palace was vooraf een gigantische opsteker voor Arsenal. Toch wisten The Gunners dat niets minder dan drie punten zouden tellen tegen Aston Villa, omdat ook Manchester City heel dichtbij staat.

Bij Arsenal schoof Kai Havertz van de spitspositie naar het middenveld, waardoor er geen plek in de basis was voor Jorginho. Leandro Trossard kreeg links voorin de voorkeur boven Gabriel Martinelli. Gabriel Jesus stond in de spits.

Het initiatief kwam zoals verwacht bij Arsenal te liggen. De Londenaren kregen in de eerste helft ook enkele goede kansen. Havertz schoot na een kwartier uit een lastige hoek op Emiliano Martínez, terwijl Gabriel Jesus enkele minuten later een zwakke kopbal produceerde na een voorzet van Bukayo Saka.

Vlak voor rust dreigde Aston Villa uit de counter toe te slaan. Ollie Watkins schoot de bal oog in oog met David Raya op de verre paal. Aan de overzijde had Trossard het moeten afmaken na goed voorbereidend werk van Gabriel Jesus, maar Martínez had een wonderbaarlijke redding in huis.

Na rust droogden de kansen voor Arsenal op. Youri Tielemans had na een uur spelen een wonderdoelpunt op de schoen, maar de middenvelder van Aston Villa zag zijn prachtige schot via de onderkant van de lat tegen de paal ketsen: geen doelpunt.

Het draaide in de slotfase van geen kant bij Arsenal. Arteta greep in de 79ste minuut opvallend in door zijn sterspelers Gabriel Jesus en Martin Ødegaard te wisselen. Vijf minuten later sloeg Aston Villa toe. Een lage voorzet van Lucas Digne werd bij de eerste paal door alles en iedereen gemist, waarna Bailey bij de tweede een intikker kreeg: 0-1.

Drie minuten later werd het beslist door Watkins. De spits ging onder druk van Emile Smith Rowe op Raya af en maakte het af met een bekeken chip: 0-2.

