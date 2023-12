‘Arsenal mikt op spits die dit seizoen al bij 22 doelpunten betrokken was’

Arsenal heeft zijn zinnen gezet op de komst van Viktor Gyökeres, zo beweert Record. De aanvaller van Sporting Portugal maakt indruk in de Liga Portugal en was dit seizoen in alle competities al bij 22 doelpunten betrokken. De Zweed beschikt wel over een stevig prijskaartje.

Gyökeres maakte afgelopen zomer voor zo'n twintig miljoen euro de overstap van Coventry City naar Sporting Portugal en lijkt het in Lissabon volledig naar zijn zin te hebben. In de Portugese competitie bezet hij de tweede plek op de topscorerslijst achter Simon Banza (SC Braga).

De Zweed was in competitieverband tot dusver goed voor negen goals en vier assists. Daarmee heeft hij een groot aandeel in de huidige koppositie van Sporting Portugal. Alle competities bij elkaar opgeteld staat de teller op vijftien goals en zeven assists.

Record weet dat Arsenal al verschillende keren een scout heeft laten afreizen om Gyökeres van dichtbij te bekijken. Hoewel de 25-jarige spits al meerdere jaren actief is geweest op Engelse bodem, is hij nooit eerder op de radar verschenen bij the Gunners.

Wel had Gyökeres afgelopen zomer de mogelijkheid om naar Newcastle United en Everton te verkassen. Hugo Viana en Rúben Amorim wisten de aanvaller er echter van te overtuigen om voor Sporting te kiezen. Dat huwelijk is tot dusver een uiterst succesvolle gebleken.

Clausule

Arsenal zal wel diep in de buidel moeten tasten voor Gyökeres, daar de aanvalsleider een afkoopclausule in zijn contract heeft staan van honderd miljoen euro. Sporting is niet bereid om de Zweed voor minder van de hand te doen.

De belangstelling uit de Premier League gaat daarnaast gepaard met interesse van Borussia Dortmund en Sevilla, voegt Record eraan toe. Ook zij stuurden scouts naar Estádio José Alvalade om Gyökeres te bekijken.

Sporting-coach Amorim sluit een vertrek van zijn spits niet uit. "Als een club bereid is om honderd miljoen euro te betalen, kunnen we een deel van dat geld gebruiken om iemand anders te halen. Als dat de clausule is, accepteer ik die", zo zei hij onlangs.

De Portugese coach prijst de houding van zijn pupil. "Hij is altijd als een van de eerste spelers op de club en werkt er keihard voor om iedere dag beter te worden. Hij is altijd beschikbaar als ik hem nodig heb en staat er als het team erom vraagt."

