Arsenal en AC Milan schrikken: toptarget moet 100 miljoen kosten

Viktor Gyökeres is wellicht nog niet algemeen bekend bij het Nederlandse publiek, maar in Portugal maakt de spits behoorlijk naam voor zichzelf. Zijn superseizoen bij Sporting Portugal blijft niet onopgemerkt in de Europese top en Gyökeres werd reeds aan clubs als AC Milan en Arsenal gelinkt. Fabrizio Romano weet inmiddels wat de Zweed moet kosten: 100 miljoen euro.

Volgens de Italiaanse journalist vinden er zaterdag gesprekken plaats over de toekomst van Gyökeres. "De verwachting is dat zijn zaakwaarnemer aanwezig is bij het duel tussen Sporting en Benfica", schrijft Romano op X. De twee Portugese grootmachten nemen het om 21:30 uur tegen elkaar op.

"Wat ik begrijp zullen er gesprekken plaatsvinden met clubs die geïnteresseerd zijn in de spits. Er wordt in die gesprekken een prijskaartje van rond de 100 miljoen euro gehanteerd om een deal mogelijk te maken", aldus Romano.

Dat er interesse is in Gyökeres komt allerminst als een verrassing. De 25-jarige aanvaller is bezig aan een waar superseizoen. In 41 officiële wedstrijden namens Sporting had hij een directe bijdrage aan 51 doelpunten: hij scoorde 36 keer en was 15 maal de aangever.

In een eerder stadium werd Gyökeres al aan Milan en Arsenal gelinkt. In de Italiaanse modestad moet hij de opvolger van Olivier Giroud worden. De Fransman lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Milan, waar overigens ook Joshua Zirkzee wordt genoemd als mogelijke vervanger.

Ook Arsenal zou in Gyökeres een welkome versterking van de voorste linie zien. The Gunners beschikken momenteel over Gabriel Jesus, Eddie Nketiah en Kai Havertz als opties voor in de punt van de aanval, maar trainer Mikel Arteta zou over geen van hen volledig tevreden zijn.

Mocht Milan of Arsenal daadwerkelijk willen doorpakken en Gyökeres gaan aantrekken, dan moeten zij diep dus diep in de buidel tasten. Transfermarkt schat de waarde van de aanvalsleider, die over een verbintenis tot medio 2028 beschikt, overigens aanzienlijk lager in: 55 miljoen euro.

