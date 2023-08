Arsenal krijgt nu al flinke tik te verwerken: sterspeler moet onder het mes

Donderdag, 3 augustus 2023 om 07:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:39

Mikel Arteta kan voorlopig geen beroep doen op Gabriel Jesus. De aanvaller kampt met een knieblessure en heeft zich moeten laten opereren. Het is niet bekend hoe lang hij exact uit de roulatie ligt, maar de start van de Premier League gaat hij hoe dan ook missen. De blessure houdt verband met de kwetsuur die hem afgelopen seizoen aan de kant hield tijdens een groot gedeelte van de tweede seizoenshelft.

"We zullen hem helaas een paar weken moeten missen", erkende Arteta na de gewonnen Emirates Cup tegen AS Monaco (2-1 na penalty's). "Gabriel heeft een kleine operatie ondergaan na wat ongemakken met zijn knie. Hij zal voorlopig niet inzetbaar zijn. We zullen ons moeten aanpassen. Gelukkig hebben we andere opties in de voorhoede." Vermoedelijk ligt Jesus enkele weken in de lappenmand.

"Het is een grote klap, want hij was net weer op zijn sterkst", gaat Arteta verder. "Vooral de manier waarop hij tegen Barcelona speelde. Hij was in een goede conditie, maar helaas zijn we hem weer even kwijt. We hebben een beslissing moeten nemen die hem het best zou beschermen en waarmee we hem het snelst terug zouden hebben. Vandaar dit besluit."

Jesus deed vorige week donderdag tachtig minuten mee in het doelpuntrijke oefenduel met Barcelona (5-3 winst), alvorens hij door Arteta werd geprezen voor zijn optreden. De Braziliaan liep zijn blessure tijdens het WK in Qatar op en ondervindt er dus nog steeds hinder van. Arsenal treedt zondag in de strijd om de Community Shield aan tegen Manchester City. Zes dagen later is Nottingham Forest de tegenstander.