Newcastle gaat verlengen met sleutelspeler en neemt torenhoge afkoopsom op

Zaterdag, 23 september 2023 om 13:13 • Bart DHanis

Newcastle United gaat het contract van Bruno Guimarães openbreken en verlengen, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdagochtend te melden op social media. The Magpies gaan een afkoopclausule van ongeveer honderd miljoen pond, omgerekend zo’n 115 miljoen euro, opnemen in het nieuwe contract van de Braziliaan.

Guimarães ligt momenteel tot medio 2026 vast, maar gaat zijn verbintenis spoedig verlengen tot medio 2028. Volgens Romano is de inmiddels 25-jarige Braziliaan 'super blij' met de contractverlenging en is hij verliefd op de Noord-Engelse club. Guimarães vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van 70 miljoen euro. Clubs die hem willen overnemen van Newcastle, zullen in de toekomst dus 115 miljoen euro moeten neertellen.

Guimarães kwam in de winterse transferperiode van het seizoen 2021/22 over van Olympique Lyon. Newcastle maakte toen 42 miljoen euro over naar de Franse club. Lyon nam hem twee jaar daarvoor voor 20 miljoen euro over van het Braziliaanse Club Athletico Paranaense. In Frankrijk kwam hij tot 71 duels, waarin hij 3 keer scoorde en 8 keer een assist gaf.

Na zijn transfer naar Engeland heeft Guimarães zich razendsnel ontpopt tot een van de sterkhouders van Newcastle. De defensief ingestelde middenvelder had een groot aandeel in het team van manager Eddie Howe, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde en een ticket voor de Champions League bemachtigde. Tot dusver droeg hij 63 keer het shirt van the Magpies. Hij vond in die wedstrijden 10 keer het net en was 6 keer aangever bij een doelpunt.