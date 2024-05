Ancelotti wuift kritiek Bayern München weg en beschuldigt ploeg van hypocrisie

Carlo Ancelotti kan zich niet vinden in de woede van de spelers en staf van Bayern München, die zich na het verloren halvefinaleduel in de Champions League bestolen voelen. De Italiaanse succestrainer wijst in zijn redenatie op een in diens optiek onterecht afgekeurde goal van Real Madrid.

Real Madrid won het duel in Bernabéu op spectaculaire wijze. De Spanjaarden keken in minuut 87 nog tegen een 1-0 achterstand aan, maar toonde ongekende veerkracht en draaiden het tweeluik aan de hand van invaller Joselu in vier minuten helemaal om: 2-1.

Toch ging het afloop weinig over die razendknappe comeback, maar over een moment dat nog later in de blessuretijd zou plaatsvinden. Matthijs de Ligt dacht diep in extremis namelijk gelijk te maken, maar zijn treffer ging niet door.

Dat zorgde voor de nodige ophef. Joshua Kimmich lanceerde een lange bal in de richting van Noussair Mazraoui en De Ligt. Hoewel er van overduidelijk buitenspel geen sprake was, hees de grensrechter de vlag resoluut omhoog.

Scheidsrechter Szymon Marciniak ging onmiddellijk mee in het oordeel van diens assistent, waarna in het vervolg van het spel gescoord werd door De Ligt. De Nederlander schoot echter na het fluitsignaal, waardoor de VAR niet meer kon ingrijpen, ook als het geen buitenspel was geweest.

Trainer Thomas Tuchel en De Ligt toonden zich na afloop furieus. "De grensrechter heeft me zijn excuses aangeboden", vertelde De Ligt voor de camera van beIN Sports. "Ik kan op de beelden niet direct zien of het wel of geen buitenspel is, dus dat lijkt me zeker een twijfelgeval. In de laatste minuten van een wedstrijd zo fluiten... Ik vind het een grote fout en een grote schande."

Reactie Ancelotti

Ancelotti kan weinig met de woede van de Bayern München-spelers. De coach van Real Madrid attendeert de Duitsers op het feit dat zijn spelers al gestopt waren met voetballen en dat het doelpunt daarom terecht geen doorgang vond.

"De buitenspelbeslissing is eenvoudig te verklaren", aldus de Italiaan na afloop van de wedstrijd. "Misschien was het geen buitenspel, maar de scheidsrechter floot en wij stopten met spelen."

De winnende trainer beschuldigt de spelers van der Rekordmeister bovendien van hypocrisie. "Bayern klaagde over dat buitenspelmoment? Oké, dan klagen wij over ons afgekeurde doelpunt, van Nacho. Want Kimmich maakte een schwalbe."

Ancelotti doelt op een moment vlak voor de eerste treffer van Joselu. Daarbij schoot Nacho de bal na een hoekschop via Alphonso Davies binnen, maar niet voordat hij Kimmich een duw in het gezicht had gegeven. Marciniak keurde het doelpunt na raadplegen van de beelden af.

