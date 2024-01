‘Ancelotti wil basisspeler van PSV uit seizoen 2022/23 naar Real Madrid halen’

Jarrad Branthwaite is op de radar verschenen bij Real Madrid, zo melden verschillende Engelse media waaronder Daily Mail en The Guardian. De verdediger van Everton moet in Madrid dienen als vervanger voor de lang geblesseerde David Alaba.

Alaba scheurde zijn kruisband in het duel met Villarreal vorige maand (3-1 winst) en zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Real Madrid. Eerder werd Raphaël Varane genoemd als mogelijke vervanger, nu wordt Branthwaite in verband gebracht met een transfer naar Spanje.

Het gerucht is niet uit de lucht gegrepen. Real Madrid-manager Carlo Ancelotti kent Branthwaite nog van zijn tijd bij Everton. Sterker nog: Ancelotti haalde hem toentertijd van Carlisle United naar the Toffees.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vorig seizoen werd de Engelsman verhuurd aan PSV. In Eindhoven was hij een belangrijke schakel in het elftal van Ruud van Nistelrooij dat beslag wist te leggen op de TOTO KNVB Beker.

PSV wilde de 21-jarige mandekker zelfs langer vastleggen, maar vond hem uiteindelijk te duur. Technisch directeur Earnest Stewart besloot daarop door te schakelen naar Armel Bella-Kotchap.

Branthwaite bleef bij Everton en dat heeft de club uit Liverpool geen windeieren gelegd. Hij kwam dit seizoen tot dusver zeventien Premier League-duels in actie en kan rekenen op een basisplaats onder manager Sean Dyche.

Mocht Branthwaite inderdaad van Everton naar Real Madrid verkassen, komt hij landgenoot Jude Bellingham tegen. De middenvelder kwam afgelopen zomer voor meer dan honderd miljoen euro over van Borussia Dortmund en is inmiddels topscorer van de Spaanse competitie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties