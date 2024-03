‘Als Jordan Henderson je de bal gewoon niet meer geeft, moet je nadenken’

Henk Spaan is allesbehalve mild voor Tristan Gooijer na diens optreden tijdens Ajax - Fortuna Sittard (2-2). De columnist van Het Parool deelt het rapportcijfer 4 uit aan de rechtsback, die volgens hem een belabberde wedstrijd op de mat legde. "Als je twee keer gepoort wordt door Dijks, en je vervanger heet Gaaei, kun je wel denken: wij zijn Ajax, wij zijn de beste, maar dat geldt dan niet voor jou", spuwt Spaan in het dagblad.

Gooijer grossierde zondag in ongeluk, met zijn balverlies in de tweede helft als meest sprekende voorbeeld. Vrijwel identiek aan Anton Gaaei tegen AZ verloor Gooijer de bal na een passeerbeweging, waarna Fortuna Sittard bijna vrij naar het doel van Ajax kon doorlopen.

Spaan was al veel eerder op de middag klaar met Gooijer. "Als je in het begin van een wedstrijd balverlies lijdt na een passeerbeweging in de buurt van het vijandelijke doel en je wordt een paar keer bestraffend toegesproken door Henderson die je vervolgens gewoon de bal niet meer geeft, dan moet je nadenken", opent de columnist.

Spaan is dan nog maar net warm. "Als je twee keer gepoort wordt", vervolgt hij, "niet door Ronaldinho maar door Dijks, en je vervanger heet Gaaei, kun je wel denken: wij zijn Ajax, wij zijn de beste, maar dat geldt dan niet voor jou."

De journalist vond overigens niet alleen Gooijer slecht voor de dag komen tegen Fortuna. Ook Chuba Akpom en Kenneth Taylor maakten geen verpletterende indruk, net als John van 't Schip en consorten. Met name de wissel van Sivert Mannsverk wordt de staf aangerekend. "Mannsverk werd vervangen en vier minuten later maakte Fortuna de 1-2. Ongelukkige wissel", zo oordeelt Spaan.

Uiteindelijk stelde Ajax via Brian Brobbey, die als invaller binnen de lijnen kwam, toch nog een punt veilig in de Johan Cruijff ArenA. Daardoor blijven de Amsterdammers minimaal tot vrijdag vijfde op de ranglijst. NEC en Go Ahead Eagles volgen op respectievelijk één en drie punten. Ajax gaat komend weekend op bezoek bij Sparta Rotterdam, de huidige nummer elf van de Eredivisie.

