Bekritiseerde Ajax-speler vermijdt Instagram: ‘Ik ben gestopt ernaar te kijken’

Tristan Gooijer is bezig aan een lastig debuutseizoen bij Ajax, zo erkent de negentienjarige verdediger in gesprek met ELF Voetbal. Gooijer speelde tot dusver twaalf officiële wedstrijden in Amsterdamse dienst en merkt dat er een stuk meer druk bij komt kijken nu hij actief is in de hoofdmacht van de Nederlandse recordkampioen.

Op zoek naar de juiste balans als profvoetballer nam Gooijer onlangs een mental coach in dienst. De vleugelverdediger vindt het niet erg om daarover naar buiten te treden. “Voor mij is het normaal om te werken met zo iemand, maar misschien was dat vroeger niet het geval. De druk vanuit de fans en media was vroeger ook minder, denk ik. Ik ben er niet heel gevoelig voor, maar kan me voorstellen dat je er wel gevoelig voor kunt zijn.”

Na zijn eerste optredens in Ajax 1 kreeg Gooijer veel mooie complimenten. “Een menselijke reactie, maar ik werd toen al gewaarschuwd dat het ook de andere kant opgaat als het eens minder gaat.” Inmiddels heeft de rechtspoot ook de andere kant van de medaille gezien. Gooijer geeft in het uitgebreide interview aan dat hij de afgelopen tijd behoorlijk wat kritiek heeft ontvangen.

Zo was onder meer ESPN-analist Kenneth Perez niet te spreken over zijn prestaties tijdens het thuisduel met NEC Nijmegen (2-2). “Daarmee moet je leren omgaan”, aldus Gooijer, die het niet alleen op nationale televisie moest ontgelden. “Het gaat verder dan de traditionele media, want ik las ook berichten in mijn DM op Instagram.” Gooijer nam een belangrijke maatregel voor zichzelf.

“Ik ben gestopt ernaar te kijken en erover te lezen. Dat zijn dingen die ik ook met mijn mental coach bespreek”, aldus Gooijer, die het belangrijk vindt om af en toe een sessie te hebben waarin hij zijn gevoelens kan uiten. “Nu het persoonlijk goed met me gaat, moet ik die gesprekken juist blijven houden.”

Na eerdere twijfels tijdens zijn jeugdopleiding bij Ajax is Gooijer blij dat hij inmiddels is doorgebroken in het eerste elftal. “Die momenten heb ik zeker gehad, maar er is me ingeprent dat mijn kans vanzelf zou komen als ik geduld kon opbrengen. Dat is gebeurd.” Gooijer, die volgens Transfermarkt 2 miljoen euro waard is, ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2026 vast.

Gooijer speelde tot dusver 823 minuten in Ajax 1, verdeeld over 12 optredens. Daarin wist de vleugelverdediger nog geen bijdrage te leveren aan doelpunten. Wel kreeg Gooijer al een rode kaart. In het thuisduel met Aston Villa (0-0) werd de Noord-Hollander na 86 minuten van het veld gestuurd, nadat hij op onbesuisde wijze zijn tweede gele kaart ontving.

