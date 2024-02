Ruud Gullit deelt complimenten uit na Ajax - PSV: ‘Geef hem even de tijd’

Ruud Gullit is onder de indruk van het spel dat Tristan Gooijer op de mat legde in de kraker tussen Ajax en PSV (1-1). De rechtsback werd door John van 't Schip voor de leeuwen gegooid en had tegen de Eindhovenaren voor de derde keer dit Eredivisie-seizoen een basisplek. Dat deed Gooijer naar behoren, aldus Gullit.

"Ik heb nog wel wat positiefs gezien", begint de oud-prof zijn betoog bij het programma Rondo van Ziggo. "Ik was wel gecharmeerd van Gooijer op rechtsback."

De vleugelverdediger kreeg verrassend een plekje bij de eerste elf en moest Hirving Lozano verdedigen. "Ja, daar zat wel wat in", deelt Gullit complimenten uit aan Gooijer. "Geef hem nog even de tijd. We gaan hem niet meteen bombarderen."

De voormalig middenvelder tempert dus de verwachtingen, al linkt hij de Ajax-verdediger wel gekscherend aan het Nederlands elftal. "Als Louis (van Gaal, red.) nog bij Oranje zat, had Gooijer meteen bij het Nederlands elftal gezeten", zegt Gullit lachend. "Maar het is een goede speler."

De pas negentienjarige Gooijer speelde tegen PSV een verdienstelijke pot en had een bijdrage aan het punt dat Ajax aan het duel overhield. De verdediger zelf haalde het einde van de wedstrijd niet, daar hij zich tien minuten voor tijd geblesseerd moest laten vervangen door Anton Gaaei.

Het was voor Gooijer zijn zesde optreden in de hoofdmacht van Ajax. Halverwege december mocht de pupil voor het eerst opdraven van Van 't Schip. Zijn debuut maakte Gooijer in de Europa League.

Het talent mocht namelijk ruim een kwartier invallen tegen AEK Athene. Op het moment dat Gooijer binnen de lijnen kwam stond de eindstand al op het scorebord: 3-1.

