Ajax-trainer Farioli onthult ‘fantastische zin’ die Berghuis gebruikt na knieblessure

Ajax-trainer Francesco Farioli is dieper ingegaan op de absentie van sterkhouder Steven Berghuis, die kampt met een knieblessure. Farioli laat tegenover Ajax TV weten dat het herstel nog wel enkele weken in beslag zal nemen en benadrukt hoe goed de aanvaller in de groep ligt. “Op het moment dat hij geblesseerd raakte, was iedereen tien seconden stil.”

“Het gaat heel goed in de zin dat hij er altijd mee bezig is”, begint Farioli over de kwetsuur van Berghuis. De linkspoot raakte onlangs op een training geblesseerd. “Sinds hij de uitslag van de MRI-scan heeft, gebruikt hij een fantastische zin. Hij zegt: ‘Ik wil dat iedereen over mijn knie droomt, zodat ik zo snel mogelijk hersteld ben.’”

“Als je het dan hebt over iemand die bezeten is, of beter gezegd, verliefd is op wat hij doet, dan is Steven daar één van. We kunnen het met woorden zeggen, maar misschien is dit effectiever: op de dag dat hij geblesseerd raakte, op het moment dat het gebeurde, was iedereen tien seconden stil. Dat geeft je een beetje de indruk van hoe de speler in het team ligt. Maar het gaat wel enkele weken duren.”

Door de afgelaste wedstrijden tegen Feyenoord en FC Utrecht en de interlandperiode, kent Ajax na een druk begin van het seizoen plots een heel rustige periode. Dat zal echter veranderen, daar bovenstaande wedstrijden moeten worden ingehaald en de groepsfase van de Europa League voor Ajax op 26 september van start gaat.

Voor die wedstrijd, thuis tegen Besiktas, werkt de club op 18 september de inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard af. Drie dagen later wacht de reis naar Deventer voor het treffen met Go Ahead Eagles. “Als ik aan ons komende schema denk, is het: wedstrijd dag erna, wedstrijd dag ervoor, weer een wedstrijd.”

“En dat zes, zeven keer achter elkaar. Dat wordt een uitdaging. Voor de fans is het prachtig dat we zoveel wedstrijden spelen. Voor ons is dat ook een uitdaging. In de eerste plaats moeten we gewoon bij blijven. Ongeacht het resultaat moet je zodra de wedstrijd gespeeld is, en voor mij is dat na een persconferentie, alweer met de volgende bezig zijn.”

Door de blessure van Berghuis en het vertrek van Carlos Forbs en Steven Bergwijn naar respectievelijk Wolverhampton Wanderers en Ittihad Club zit Ajax plots dun in zijn aanvallers. Wel kan Farioli zich verheugen op Brian Brobbey, die dinsdag met het Nederlands elftal tegen Duitsland (2-2) een uitstekende wedstrijd speelde.