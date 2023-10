Ajax-toptalent Van Axel Dongen laat van zich horen na zoveelste blessure

Maandag, 9 oktober 2023 om 14:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:47

Amourricho van Axel Dongen baalt enorm van de blessure die hij zondag opliep in het competitieduel met AZ (1-2). De talentvolle vleugelaanvaller maakte zijn basisdebuut voor Ajax 1, maar viel na een kleine veertig minuten spelen geblesseerd uit na een tackle van Yukinari Sugawara. Over de ernst van zijn nieuwe blessure is op dit moment nog niets officieel naar buiten gebracht.

'Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik mij nu voel', schrijft Van Axel Dongen in een post op zijn Instagram-account. "Voor de zoveelste keer gebeurt dit nu, maar nu was het tijdens een moment waarop ik het nooit had verwacht. Een moment waar ik zo lang op heb moeten wachten en eindelijk was het zover."

"Ik startte in een bomvolle Johan Cruijff ArenA en dan is het enorm jammer dat ik er met een blessure vanaf moest", aldus de aanvaller, die nu gaat werken aan zijn herstel. "Zodat, wanneer ik terug ben, ik alles kan geven op het veld en jullie kan geven wat jullie verdienen."

"Op dit moment gaan we door een moeilijke fase. We hebben jullie nodig en dan komen we terug op het niveau waar we horen. En vergeet niet: God geeft zijn zwaarste gevechten aan zijn sterkste soldaten."

Van Axel Dongen, die met zijn voornaam Amourricho op het shirt speelt, sloeg zijn shirt over zijn gezicht op het moment dat hij zich realiseerde dat hij niet verder kon tegen AZ. Een poging om hem op te lappen haalde niets uit. Hoofdschuddend werd hij vervangen door Georges Mikautadze.

Ajax-trainer Maurice Steijn gaf voor aanvang van de wedstrijd bij ESPN al aan dat Van Axel Dongen zeker niet de wedstrijd vol zou maken, gezien zijn blessurehistorie. De oefenmeester noemde het eveneens 'verantwoord' om hem te laten starten en baseerde dat op de gesprekken die hij had met de medische staf.

Van Axel Dongen heeft al meermaals lang aan de kant moeten staan. Zo liep in september 2022 een gescheurde enkelband op in het Keuken Kampioen Divisie-duel met NAC Breda. Eerder dat jaar raakte hij ook al eens geblesseerd aan zijn enkel tijdens een training. Eerder liep hij ook blessures op aan zijn knie, hamstring en lies.