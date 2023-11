Van 't Schip ziet Ajax-speler na anderhalve maand terugkeren op trainingsveld

Donderdag, 23 november 2023 om 23:45 • Sam Vreeswijk

Amourricho van Axel Dongen staat weer op het trainingsveld bij Ajax. De negentienjarige aanvaller viel begin oktober geblesseerd uit in de met 1-2 verloren Eredivisie-wedstrijd tegen AZ. Om wat voor soort blessure het ging en hoe ernstig het was maakten de Amsterdammers niet bekend, maar inmiddels is dus bekend van Van Axel Dongen op de weg terug is.

Op 8 oktober maakte het talent in de Johan Cruijff ArenA tegen AZ zijn basisdebuut voor het eerste elftal van Ajax. Na een kleine veertig minuten spelen viel hij echter geblesseerd uit na een tackle van Yukinari Sugawara.

Een dag later liet Van Axel Dongen van zich horen op Instagram. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik mij nu voel", schreef hij onder meer. "Voor de zoveelste keer gebeurt dit nu, maar nu was het tijdens een moment waarop ik het nooit had verwacht. Een moment waar ik zo lang op heb moeten wachten en eindelijk was het zover."

"Ik startte in een bomvolle Johan Cruijff ArenA en dan is het enorm jammer dat ik er met een blessure vanaf moest. Nu ga ik me focussen op mijn herstel. Zodat, wanneer ik terug ben, ik alles kan geven op het veld en jullie kan geven wat jullie verdienen."

Van Axel Dongen heeft hiervoor al meermaals lang aan de kant moeten staan. Zo liep in september 2022 een gescheurde enkelband op in het Keuken Kampioen Divisie-duel met NAC Breda. Eerder dat jaar raakte hij ook al eens geblesseerd aan zijn enkel tijdens een training. Ook liep hij blessures op aan zijn knie, hamstring en lies.

Maar inmiddels lijkt een terugkeer dus dichtbij te komen, daar hij weer op het trainingsveld staat. Dat is te zien op foto’s en video’s van de ochtendtraining die Ajax donderdag publiceerde.

Ook Ajax-trainer John van ’t Schip zal blij zijn als hij binnenkort weer over Van Axel Dongen kan beschikken, zodat hij weer meer opties op de flanken heeft. Ondertussen is de lappenmand bij Ajax met onder meer Gerónimo Rulli, Jay Gorter, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen nog behoorlijk vol.