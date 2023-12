V/d Gijp vol onbegrip over keuze Ajax-staf: ‘Daar snap ik helemaal niets van’

René van der Gijp heeft met verbazing gekeken naar de basiself waarmee Ajax startte tijdens de bekerblamage tegen USV Hercules (3-2 nederlaag). De Amsterdammers voerden, onder leiding van interim-trainer Michael Valkanis, liefst zes wijzigingen door ten opzichte van het gelijkspel met PEC Zwolle (2-2) afgelopen zondag. Zo kregen onder meer Tristan Gooijer, Gastón Ávila, Georges Mikautadze, Carlos Forbs en Amourrichio van Axel Dongen een kans in de basis.

De vaste gezichten van Vandaag Inside, met als tafelgast journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf, zijn allen verbijsterd over de wanprestatie die Ajax geleverd heeft in Utrecht. “Het was wel de nummer tien uit de Derde Divsie”, reageert Driessen cynisch. “Tegen de nummer elf niet, maar door de nummer tien van de amateurs kan je natuurlijk uitgeschakeld worden. Dit is echt ongelooflijk.”

Van der Gijp stelt dat het al voor aanvang van de wedstrijd fout ging bij Ajax. De analist begreep niets van de elf namen waarmee de Amsterdammers aantraden in Stadion Galgenwaard. “Leg jij mij nou eens uit waarom je in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen, morgen zijn die gasten allemaal vrij… Speel met je sterkste elftal!”

Volgens de spraakmakende analist is het vrij simpel. “Als je heel kut begint, kun je het niet meer omdraaien”, aldus Gijp. “Dan kun je het zelfs niet omdraaien door spelers erin te brengen. Begin met je sterkste elftal, zet die mensen een half uur onder druk, sta met 4-0 voor en haal er dan vier uit. Dan ben je klaar. Ik snapte daar helemaal niets van!”

Johan Derksen merkt op dat topclubs vaker dezelfde fout begaan. “Een paar jaar geleden heeft PSV dit tegen RKC gedaan, toen werden ze ook uitgeschakeld.” Volgens Van der Gijp is er een groot verschil tussen thuis- en uitwedstrijden tegen amateurs. “Thuis rol je ze altijd op, maar je gaat er al naartoe en dan heb je er gewoon geen zin in.”

Tot slot wil Van der Gijp de amateurs van Hercules niet tekortdoen. “Het is voor die jongens heel leuk. De komende vijftig jaar gaat het over dit elftal.” Utrechter Tim Pieters werd uiteindelijk de grote held bij Hercules, daar hij met twee doelpunten een groot aandeel had in de 3-2 zege. De linksbuiten besloot ruim twee jaar geleden om zijn profcontract bij FC Utrecht in te leveren om zich te focussen op zijn studie.

Driessen geniet minder van de TOTO KNVB Beker en is van mening dat duels tussen prof- en amateurclubs nergens op slaan. “Het is wel leuk en aardig, maar waarom moeten betaalde clubs tegen amateurs spelen?” Derksen en Van der Gijp zijn het fel oneens. “Ga jij nou niet zitten mopperen. Dit is eindelijk iets dat goed gaat in Nederland!”

