Ajax-speler geeft pijnlijk interview over teamgenoten: ‘Rustiger in de gym’

Remko Pasveer merkt dat er veel is veranderd bij Ajax. Dat zegt de veertigjarige doelman tegenover Het Parool. In het uitgebreide interview neemt de ervaren sluitpost absoluut geen blad voor de mond. Zo stelt Pasveer onder meer dat ‘de identiteit van Ajax kapot is gegaan’.

Pasveer is een van de weinige Ajacieden die erbij was toen de Amsterdammers een glorieuze start van de Champions League doormaakten in 2021. De keeper kan de huidige malaise in de Johan Cruijff ArenA goed verklaren.

“Gebrek aan visie en leiderschap zijn de belangrijkste redenen voor de neergang”, aldus Pasveer. “Bij alle clubs waar ik eerder zat, was duidelijk wie op bestuurlijk en technisch vlak de baas waren, maar bij Ajax was dat na het vertrek van Marc Overmars en Edwin van der Sar heel lang onduidelijk. Dat brengt onrust.”

Pasveer vindt dat Sven Mislintat fouten heeft gemaakt. “Veel nieuwelingen hebben niet het Champions League-niveau dat Ajax ambieert. En ze snappen de club niet. Ik kwam naar Amsterdam toen de club op een heel hoog niveau speelde en de halve finale van de Champions League op een haar na verloor. Ik ben geen Ajacied, maar ik heb me de waarden van de club proberen eigen te maken.”

De doelman vindt het Ajax-dna erg belangrijk. “Die blauwdruk moet je eigenlijk doorgeven aan de nieuwe jongens die erbij komen, maar als je alleen al in één transferzomer meer dan tien spelers krijgt die de club niet kennen, gaat je identiteit kapot”, aldus Pasveer.

Pasveer geeft een concreet voorbeeld van de veranderde situatie bij Ajax. “Twee jaar geleden was het ook na de training altijd druk in de gym. Spelers als Dusan Tadic, Davy Klaassen, Lisandro Martínez, Daley Blind, Antony of Sébastien Haller wilden altijd beter en sterker worden, ook in hun vrije tijd. Nu is het na de training rustiger in de gym. Iedereen wilde na de training ook graag iets extra’s doen met de bal. Er was liefde voor de bal. Dat mis ik nu weleens.”

“Ik merk nu dat men sneller naar binnen of naar huis gaat. Bij de huidige generatie spelers zie ik minder toewijding, en dat baart me zorgen”, aldus Pasveer, wiens contract in Amsterdam deze zomer afloopt. Toch heeft de doelman er vertrouwen in dat het goedkomt met Ajax. “Het zou mooi zijn als ik een radertje kan zijn in het terugbrengen van Ajax naar de top.”