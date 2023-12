Ajax-speler bloeit helemaal op onder Van 't Schip: 6 assists in één maand

Maandag, 4 december 2023 om 18:00 • Siep Engelen

Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag werd speelronde 14 in de Eredivisie afgewerkt. Bovenaan de ranglijst deelde PSV in De Kuip een keiharde dreun uit aan Feyenoord en zette het de naaste concurrent op tien punten achterstand, maar er gebeurde dit weekend meer in de Eredivisie. Voetbalzone blikt terug op de speelronde in de Eredivisie van dit weekend en licht wekelijks de meest opvallende gebeurtenissen en statistieken uit.

PSV won ook het veertiende duel in de Eredivisie en kan in december het kampioenschap al ruiken. De Eindhovenaren bleven tevens voor de vijfde wedstrijd op rij tegen Feyenoord ongeslagen. PSV had in De Kuip slechts 40,5 procent balbezit, het laagste voor de ploeg van Peter Bosz dit seizoen. Ook de passnauwkeurigheid was ver beneden het niveau van PSV: slechts 73 procent van de passes kwamen aan bij een ploeggenoot.

Santiago Gimenez tekende namens Feyenoord voor alweer zijn dertigste doelpunt dit kalenderjaar, waarmee hij Luis Suarez (2009) en Dirk Kuyt (2005) evenaart. Deze eeuw maakte alleen Mateja Kezman meer doelpunten in een kalenderjaar. In 2003 scoorde hij 32 keer voor PSV.

Go Ahead Eagles verloor voor het eerst sinds 25 januari (1-4 tegen AZ) een thuisduel in de Eredivisie. Tegen FC Twente werd het zondag 1-3, waarmee er een einde kwam aan de reeks van dertien ongeslagen thuisduels.

Ajax boekte in Nijmegen de eerste uitzege sinds 16 mei (2-3 bij FC Groningen). Steven Berghuis was opnieuw goed voor een assist en is sinds het begin van vorige maand de speler met de meeste assists in de Eredivisie (6 stuks). Brian Brobbey en Johan Bakayoko volgen met vier assists sinds begin november.

Bij FC Volendam is de crisis compleet. Na een week vol tumult en het vertrek van onder anderen Jan Smit en team Jonk ging de ploeg in eigen huis met 0-5 onderuit tegen PEC Zwolle. Dit was de grootste thuisnederlaag voor Volendam sinds 2004, toen het met dezelfde cijfers verloor van PSV.

Volendam houdt in de Eredivisie nog één ploeg onder zich: Vitesse. De ploeg uit Arnhem verloor dit weekend van Fortuna Sittard (3-1) en kreeg voor het eerst in de clubhistorie minstens drie goals tegen in vier opeenvolgende Eredivisiewedstrijden. Kaj Sierhuis maakte twee doelpunten voor Fortuna, maar miste in de tweede helft de kans om zijn hattrick compleet te maken door een penalty te missen. Het was voor Fortuna al de derde gemiste penalty dit seizoen, meer dan alle andere Eredivisieclubs bij elkaar (Feyenoord en PSV misten er beide 1).