Ajax raakt aanvaller in laatste uren van Deadline Day mogelijk nog kwijt

Nottingham Forest onderzoekt de mogelijkheden om Chuba Akpom in de laatste uren van Deadline Day over te nemen van Ajax, zo meldt Fabrizio Romano. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf meldt kort daarna dat Forest een huurbod op Akpom heeft uitgebracht met (eventueel verplichte) optie tot koop. Ajax zou in het gunstigste geval 15 miljoen euro kunnen overhouden aan de verkoop van de spits die vorig jaar voor ruim 12 miljoen werd aangetrokken.

De belangstelling voor Akpom speelt al langer, al was Forest nog niet eerder in de markt voor de Engelse aanvaller, die bij Ajax tot 2028 onder contract staat. Onder meer het Franse Lille OSC waagde al een poging in Amsterdam en Voetbal International meldde eerder deze week dat ook enkele Premier League-clubs, waaronder Crystal Palace, en ploegen uit de Bundesliga de situatie van de aanvaller nauwlettend in de gaten houden.

Ajax wees naar verluidt al een bod van Lille op Akpom af. De Fransen wilden hem huren met een optie tot koop, maar daar had de huidige nummer vijf van de Eredivisie geen oren naar.

Ajax is in principe alleen bereid Akpom van de hand te doen voor 'de hoofdprijs'. De Amsterdammers hebben naast de 28-jarige rechtspoot weinig opties voorin. Brian Brobbey is de onomstreden eerste keus in de punt van de aanval, maar Georges Mikautadze vertrok al uit de hoofdstad. Wel hoopt Ajax zich nog deze donderdag te versterken met Julian Rijkhoff van Borussia Dortmund.

Akpom zou zelf niet onwelwillend tegenover een vertrek staan. Hij baalt ervan de stand-in van Brobbey te zijn en hoopt niet nog een half seizoen op de bank te zitten.

Op het winterse trainingskamp van vorige maand sprak Akpom zich al uit over een eventueel vertrek. "Er is belangstelling, maar ik hoop bij Ajax te blijven, want ik voel echt dat dit nog een succesverhaal kan worden voor mij. Maar ik moet wel gaan spelen", zei de aanvaller destijds tegenover VI.

Forest trok eerder deze transferperiode Matz Sels, Giovanni Reyna en Rodrigo Ribeiro aan. De ploeg van manager Nuno Espirito Santo wil met de diverse aanwinsten, en mogelijk dus ook Akpom, degradatie zien te voorkomen. De club bezet momenteel plaats zestien in de Premier League, slechts twee punten boven de degradatiestreep.

