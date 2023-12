Ajax gaat er alles aan doen om één directe versterking te halen op deze positie

Voetbal International heeft een update gegeven over de mogelijke in- en uitgaande transfers van Ajax in januari. Voor onder anderen Gastón Ávila ‘bestaan mogelijkheden’ om de Amsterdammers te verlaten, terwijl de club graag een nieuwe nummer 6 aantrekt om de as van kwaliteit en ervaring te voorzien.

Omdat Ávila dit seizoen al minuten maakte voor Royal Antwerp mag hij in januari niet overstappen naar een andere ploeg die parallel loopt aan de Europese competitie. De Saudische, Amerikaanse of Zuid-Amerikaanse competities zouden daardoor uitkomst kunnen bieden. “Daardoor ontstaan voor bijvoorbeeld Ávila, die ontevreden is over zijn situatie en weg wil, mogelijkheden om Ajax in januari alsnog te verlaten”, schrijft Tim van Duijn.

De Argentijnse back kwam pas acht wedstrijden in actie voor de Amsterdammers en hoeft in de tweede seizoenshelft ook niet op veel speeltijd te rekenen in de Johan Cruijff ArenA. “Tegelijkertijd zou hij marktwaarde moeten hebben, onder meer gezien zijn aandeel in de titel van Antwerp en omdat hij onderdeel uitmaakt van het Argentijnse Olympische elftal.”

Nummer 6

Ajax gaat zich in januari ‘inspannen’ om in ieder geval één directe versterking te halen voor de rol van controlerende middenvelder, zo valt te lezen. “Ajax mist daar kwaliteit, leiderschap en bovenal ervaring en ziet het versterken van die positie als het begin van de wederopstanding”, schrijft de clubwatcher.

“Hoewel Ajax meerdere opties in beeld heeft, is het de vraag of het überhaupt gaat lukken om kwaliteit aan de selectie toe te voegen. In de eerste plaats omdat er weinig geld beschikbaar is, maar ook omdat januari een maand is waarin clubs niet happig zijn op het wegdoen van spelers.” Ajax-supporters hoeven vanwege de financiële situatie van de club overigens niet te verwachten dat de club meerdere versterkingen gaat halen in de winterwindow.

Misehouy

De club wil tijdens het trainingskamp in Spanje van volgende week om tafel met Gabriel Misehouy. Het achttienjarige talent beschikt over een aflopend contract in de hoofdstad en mag vanaf 1 januari officieel in gesprek met andere clubs. “Als het aan Ajax ligt, maakt Misehouy deel uit van de toekomst. De Amsterdammers hopen hem tijdens het trainingskamp in Cádiz te overtuigen om bij te tekenen.”

